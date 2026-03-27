Topspiel auf Ausweichplatz: Eller fordert Sparta Bilk

Dürfen sich die Zuschauer also auf ein Spektakel freuen? Geht es nach Jörn Heimann, dann eher nicht. „Wir werden Eller auf keinen Fall ins offene Messer laufen“, sagt der Sparta-Trainer. Auch wenn der Druck angesichts von vier Punkten Rückstand auf den Gegner eher auf Bilker Seiten liegt, will man dort zunächst einmal aus einer abwartenden Haltung agieren. Zu groß ist der Respekt vor Ellers schneller Offensive mit Takumi Miyata und Fabian Stutz, zumal mit Roman Nahimi der Abwehrchef urlaubsbedingt auch noch ausfällt.

Derlei Sorgen hat Ellers Trainer Kerim Kara nicht. Bis auf Rasim Syuleyman – der 27-Jährige wird aus persönlichen Gründen in dieser Saison kein Spiel mehr bestreiten – sind beim Tabellenzweiten alle Mann an Bord. „Das heißt, dass ich auch die eine oder andere unpopuläre Entscheidung treffen muss“, sagt Kara. Vor allem im Angriff hat der Coach die Qual der Wahl. Beim jüngsten 7:0-Sieg über Neuss-Weissenberg trugen sich gleich fünf Offensiv-Asse in die Torschützenliste ein. Alle von ihnen wird Kerim Kara am Sonntag nicht von Beginn an aufbieten. Denn auch Ellers Linienchef hat Respekt vor dem Kontrahenten. „Ich finde, sie sind noch stärker als in der letzten Saison, weil sie kompakter stehen“, sagt Kara über den Tabellenvierten.