Topspiel auf Ausweichplatz: Eller fordert Sparta Bilk

Auf der Platzanlage der TSV Eller 04 ruht in diesen Tagen der Spielbetrieb Das hat aber nicht etwa damit zu tun, dass die Aktiven in den Streik getreten sind, sondern ist auf unglückliche Umstände zurückzuführen. Ein Brand in einer Umkleidekabine mit angeschlossener Sauna erforderte am vergangenen Freitag einen größeren Einsatz der Feuerwehr.
Die von aufmerksamen Sportlern herbeigerufenen Einsatzkräfte verhinderten Schlimmeres. Zwar ist der entstandene Schaden durchaus erheblich. Glücklicherweise wurden bei dem Brand aber keine Personen verletzt.
Auch eine Woche später ist in Eller allerdings noch nicht an Fußball zu denken. Das hat auch Auswirkungen auf das Bezirksliga-Topspiel zwischen der TSV und Sparta Bilk. Die Partie wird am Sonntag ab 16 Uhr zwar ebenfalls an der Vennhauser Allee, allerdings auf der benachbarten Anlage des FC Tannenhof ausgetragen.
Ellers Trainer Kerim Kara will aus dem Verlust des Heimvorteils keine große Sache machen. „Wir hätten auch die Möglichkeit gehabt, das Spiel zu verlegen. Das stand für uns aber nicht zur Debatte. Wir sind gut in Form und wollen den Flow mitnehmen“, erklärt der 40-Jährige. Tatsächlich treffen in Tannenhof die beiden formstärksten Teams aufeinander. Wie auch die Reserve von Ratingen 04/19 haben Eller und Bilk die letzten vier Ligaspiele allesamt für sich entschieden.
Dürfen sich die Zuschauer also auf ein Spektakel freuen? Geht es nach Jörn Heimann, dann eher nicht. „Wir werden Eller auf keinen Fall ins offene Messer laufen“, sagt der Sparta-Trainer. Auch wenn der Druck angesichts von vier Punkten Rückstand auf den Gegner eher auf Bilker Seiten liegt, will man dort zunächst einmal aus einer abwartenden Haltung agieren. Zu groß ist der Respekt vor Ellers schneller Offensive mit Takumi Miyata und Fabian Stutz, zumal mit Roman Nahimi der Abwehrchef urlaubsbedingt auch noch ausfällt.
Derlei Sorgen hat Ellers Trainer Kerim Kara nicht. Bis auf Rasim Syuleyman – der 27-Jährige wird aus persönlichen Gründen in dieser Saison kein Spiel mehr bestreiten – sind beim Tabellenzweiten alle Mann an Bord. „Das heißt, dass ich auch die eine oder andere unpopuläre Entscheidung treffen muss“, sagt Kara. Vor allem im Angriff hat der Coach die Qual der Wahl. Beim jüngsten 7:0-Sieg über Neuss-Weissenberg trugen sich gleich fünf Offensiv-Asse in die Torschützenliste ein. Alle von ihnen wird Kerim Kara am Sonntag nicht von Beginn an aufbieten. Denn auch Ellers Linienchef hat Respekt vor dem Kontrahenten. „Ich finde, sie sind noch stärker als in der letzten Saison, weil sie kompakter stehen“, sagt Kara über den Tabellenvierten.