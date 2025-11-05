Topspiel auf Augenhöhe – Isarwinkel verliert unglücklich zuhause

Alles war angerichtet für das Topspiel am Sonntagabend zwischen der SG Isarwinkel und dem Tabellenführer SC Pöcking. Die Bedingungen waren optimal, die Stimmung auf und neben dem Platz hervorragend und der Kader der Gastgeberinnen mit 16 Spielerinnen voll besetzt. Entsprechend groß war die Motivation – doch der Start verlief alles andere als ideal.

Die SG Isarwinkel zeigte anschließend Charakter. Nach einem taktischen Wechsel wurde der Druck der SG Isarwinkel noch höher und (6) Annalena Fiedler fasste sich ein Herz und verkürzte mit einem sehenswerten Sonntagsschuss vom 16ner ins rechte Kreuzeck auf 1:2 (28.).

Bereits in der ersten Minute nutzte Pöckings (4) Hannah Gögler einen Distanzschuss, der unhaltbar im Netz einschlug, zur frühen 0:1-Führung (1.). Nach kurzer Findungsphase übernahm die SG Isarwinkel zunehmend die Kontrolle, hatte mehr Ballbesitz und suchte den Weg nach vorne. Dennoch traf es das Team erneut: Nach einem strittigen Handspiel entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter. Der Strafstoß prallte zwar an den Pfosten, doch Pöckings (10) Magdalena Hloschek reagierte am schnellsten und staubte zum 0:2 (18.) ab.

Kurz vor der Pause dann der nächste Rückschlag für die Gastgeberinnen: Nach einer harmlosen Ecke landete der Ball über Umwege im eigenen Tor – ein unglückliches Eigentor, bei dem (19) Christine Demmel und (4) Teresa Volpert sich gegenseitig abschossen – 1:3 (41.). Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Nach einem schön herausgespielten Angriff erzielte (12) Sabrina Gründl den verdienten Anschlusstreffer zum 2:3-Halbzeitstand (44.).

Mit Beginn der zweiten Hälfte blieb das Spiel intensiv und umkämpft. Nach der Einwechslung von (3) Antonia Novak, die nach Verletzungspause ihr Comeback feierte, brachte die SG frischen Schwung ins Spiel. Novak war es auch, die den viel umjubelten Ausgleich zum 3:3 (58.) erzielte.

Die Partie blieb weiter offen, ehe ein Fehler im Spielaufbau der Isarwinklerinnen Pöcking erneut in Führung brachte: Wieder war es (10) Magdalena Hloschek, die zur 3:4-Führung (58.) traf. Trotz aller Bemühungen und großem Kampfgeist gelang der SG Isarwinkel kein erneuter Ausgleich mehr.

Am Ende blieb es bei einem knappen 3:4 aus Sicht der SG Isarwinkel – eine unglückliche Niederlage in einem intensiven und über weite Strecken ausgeglichenen Spiel, in dem die Gastgeberinnen kämpferisch und spielerisch überzeugten.