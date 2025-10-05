Topspiel auf Augenhöhe – FC Fürstenried und Neuhadern trennen sich 2:2

Nach 90 Minuten trennten sich beide Mannschaften mit einem verdienten 2:2-Unentschieden, das alles bot, was man sich von einem Spitzenspiel erhoffen kann – Tempo, Zweikämpfe, spielerische Qualität und Spannung bis zum Schluss.

Die Ausgangslage für die Hausherren war im Vorfeld alles andere als ideal. Eine kurzfristige Krankheitswelle sorgte für gleich acht Ausfälle, wodurch der eingespielte Rhythmus im Vorfeld leicht ins Wanken geriet. Dennoch zeigte die Mannschaft von Trainer Tufan Lacin von Beginn an eine konzentrierte und strukturierte Leistung.

„Natürlich war im Vorfeld viel los bei uns. Aber wir haben einen breiten und guten Kader, der sowas auffangen kann – und das hat man gesehen“, so Lacin nach der Partie.

In der Anfangsphase gelang es Fürstenried, Neuhadern früh unter Druck zu setzen und das Spiel weitgehend zu kontrollieren. Die verdiente Führung fiel nach einem Eckball, den Erkut Satilmis zur 1:0-Führung einköpfte. Doch nur kurze Zeit später führte ein individueller Fehler im Aufbau zum unnötigen Ausgleich.

Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Nur eine Minute später war es Ümit Arik, der nach einem starken Pass in die Tiefe mit Wucht und Überzeugung das 2:1 erzielte. Fürstenried blieb auch in der Folge spielbestimmend, doch ließ in mehreren Szenen die letzte Konsequenz im Abschluss vermissen.

Kurz vor der Pause konnte der FC Neuhadern dann erneut ausgleichen: In einer unübersichtlichen Strafraumszene blieb die Fürstenrieder Defensive zu passiv, sodass ein Neuhaderner Spieler aus kurzer Distanz zum 2:2-Halbzeitstand einschieben konnte.

Zweite Halbzeit mit offenem Visier

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein Spiel mit offenem Schlagabtausch: Beide Mannschaften hatten starke Phasen, gefährliche Aktionen und immer wieder Abschlüsse, doch beide Torhüter zeigten starke Paraden. Fürstenried erarbeitete sich in der Schlussphase noch mehrere aussichtsreiche Gelegenheiten, doch der entscheidende Treffer blieb an diesem Tag aus.

„Am Ende waren wir dem Sieg sogar ein Stück näher als Neuhadern. Aber der Lucky Punch ist uns diesmal nicht gelungen. Trotzdem war es ein sehr gutes Spiel beider Mannschaften auf Bezirksliga-Niveau“, resümierte Lacin.

Serie hält – Fokus auf den Pokal-Kracher

Mit dem Unentschieden bleibt der FC Fürstenried weiter ungeschlagen und behauptet sich an der Tabellenspitze. Die Mannschaft zeigte erneut Mentalität, Spielstärke und Zusammenhalt – trotz schwieriger Umstände im Vorfeld.

Bereits am Mittwoch (19:30 Uhr) steht das nächste Highlight an: Im Totopokal empfängt Fürstenried den Bezirksliga-Spitzenreiter VfB Forstinning auf heimischer Anlage. Eine Begegnung, auf die sich die gesamte Mannschaft und das Trainerteam besonders freuen.