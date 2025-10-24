Topspiel: Asch-Sonderbuch will gegen Türkgücü Ulm oben dran bleiben

Im Topspiel des 11. Spieltags der Bezirksliga Donau/Iller trifft der Tabellendritte SC Türkgücü Ulm auf die punktgleiche SGM Aufheim-Holzschwang – ein echtes Gipfeltreffen um den Anschluss an Spitzenreiter SG Öpfingen. Der FV Asch-Sonderbuch empfängt den SV Offenhausen zum Duell zweier spielstarker Teams aus der oberen Tabellenhälfte. Der TSV Kettershausen-Bebenhausen will gegen den formstarken SV Westerheim den Abstand nach unten vergrößern. Im Keller hofft der TSV Blaustein beim Gastspiel in Ehingen ebenso auf Befreiung wie SW Donau beim Mitkonkurrenten SV Eggingen.

Der TSV Kettershausen-Bebenhausen steht als Aufsteiger mit zwölf Punkten solide da, benötigt aber dringend Konstanz, um sich im Mittelfeld zu etablieren. Mit dem SV Westerheim reist ein ambitionierter Fünfter an, der zuletzt mit disziplinierter Defensive überzeugte und den Blick nach oben richtet. Die Hausherren setzen auf ihre Heimstärke, während Westerheim seine Serie von fünf ungeschlagenen Spielen ausbauen möchte. Viel spricht für eine Partie auf Augenhöhe, in der Nuancen über Sieg und Niederlage entscheiden könnten.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr SV Eggingen Eggingen SW Donau SW Donau

Wenn der Vierzehnte den Letzten empfängt, steht fest: Es ist ein klassisches Abstiegsduell. Sowohl der SV Eggingen als auch SW Donau haben bislang zu viele Gegentore kassiert – Eggingen 24, Donau sogar 41. Beide Teams müssen endlich defensive Stabilität finden, um das Abrutschen in die Kreisliga zu vermeiden. Ein Sieg würde für die Gastgeber den Sprung über den Strich bedeuten, während Donau mit einem Erfolg wieder hoffen dürfte.

Der FV Asch-Sonderbuch ist mit 19 Punkten auf Platz vier die Überraschung der Saison und könnte mit einem Heimsieg den Kontakt zur Spitzengruppe wahren. Doch der SV Offenhausen, mit 30 Toren die offensivstärkste Mannschaft der Liga, ist jederzeit in der Lage, ein Spiel zu drehen. Beide Teams setzen auf technisch sauberen Fußball, was eine sehenswerte Begegnung verspricht. In der Tabelle geht es um wichtige Weichenstellungen im Rennen um Platz drei.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr TSV Langenau TSV Langenau SV Jungingen SV Jungingen

Der TSV Langenau liegt im gesicherten Mittelfeld, könnte mit einem Sieg aber den Anschluss an die oberen Ränge herstellen. Der SV Jungingen kämpft dagegen ums Überleben und hat mit nur zehn erzielten Toren bislang die schwächste Offensive der Liga. Beide Mannschaften gehen unter Druck in die Partie – Langenau will seine Heimserie fortsetzen, Jungingen den Befreiungsschlag landen. Es dürfte ein intensives Duell werden, das stark von der Tagesform geprägt ist.

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr FC Hüttisheim Hüttisheim SG Öpfingen SG Öpfingen

Das späte Nachholspiel zwischen dem FC Hüttisheim und Tabellenführer SG Öpfingen hat es in sich. Der Aufsteiger aus Hüttisheim überrascht mit 17 Punkten, doch gegen die bisher ungeschlagene SG Öpfingen wartet eine Herkulesaufgabe. Die Gäste haben mit 38 Treffern die beste Offensive der Liga und wollen ihre Dominanz weiter ausbauen. Für Hüttisheim gilt es, mutig aufzutreten und die Räume eng zu halten – jeder Punkt wäre ein Erfolg.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr SC Türkgücü Ulm Türkgücü Ulm SGM Aufheim Holzschwang SGM Aufheim Holzschwang

Das absolute Spitzenspiel steigt in Ulm: Türkgücü gegen Aufheim-Holzschwang – Dritter gegen Zweiter, beide mit 21 Punkten. Während Türkgücü zuletzt mit souveräner Abwehrleistung glänzte, beeindruckte die SGM mit mannschaftlicher Geschlossenheit und hoher Effizienz im Angriff. Der Sieger bleibt erster Verfolger von Öpfingen, der Verlierer könnte leicht an Boden verlieren. Emotionen, Tempo und Kampfgeist sind garantiert – ein Duell, das den Charakter eines frühen Finales trägt.

So., 07.12.2025, 14:30 Uhr TSG Ehingen TSG Ehingen TSV Blaustein Blaustein

Für die TSG Ehingen, den Absteiger aus der Landesliga, läuft die Saison bislang enttäuschend. Elf Punkte nach zehn Spielen sind zu wenig für die eigenen Ansprüche. Der TSV Blaustein reist mit ähnlichem Frust an, steht mit nur einem Sieg am Tabellenende und kämpft ums sportliche Überleben. Beide Teams benötigen dringend ein Erfolgserlebnis, um vor der Winterpause nicht tiefer in die Krise zu rutschen.

Der FC Burlafingen hat nach starkem Saisonstart zuletzt an Stabilität verloren und steht mit zehn Punkten im unteren Mittelfeld. Mit der SGM Senden-Ay kommt ein direkter Konkurrent, der bislang zu inkonstant auftritt und defensiv anfällig bleibt. Ein Sieg wäre für beide Teams ein Befreiungsschlag – für Burlafingen, um sich Luft zu verschaffen, für Senden-Ay, um die Abstiegsränge zu verlassen. Die Partie dürfte offen und umkämpft verlaufen, mit viel Leidenschaft auf beiden Seiten.

