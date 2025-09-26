Topspiel: Arminia Kapellen empfängt DJK Twisteden II

Was ist für die Arminia drin? – Foto: Pascal Derks

Viktoria Goch II – SV Haldern (Freitag, 19.30 Uhr). Nach sechs Spieltagen in der Bezirksliga lässt sich festhalten: Die Gocher Reserve ist nach dem Durchmarsch aus der Kreisliga B konkurrenzfähig, belohnt sich aber bislang noch nicht für respektable Leistungen. Die Mannschaft von Ernes Tiganj steht aktuell mit zwei Punkten auf dem letzten Platz.

Bei den beiden Unentschieden gegen den SV Rindern und BW Dingden II wurden Führungen verspielt, bei den 1:2-Niederlagen gegen SF Lowick, TuS Stenern und zuletzt beim TuS Xanten fehlte ganz einfach auch die nötige Portion Glück. Aber wie das so ist im Fußball – jetzt ist die Zeit für den erhofften Befreiungsschlag gekommen. Ein Sieg im Flutlichtspiel gegen den Gast aus Haldern liegt in der Luft – und dann geht die Saison für die Gocher „Zweite“ erst so richtig los.⇥him Alemannia Pfalzdorf – SV Rindern (Sonntag, 15.30 Uhr). Woche für Woche zeigt die Alemannia überzeugende Leistungen. Nur mit dem ersten Sieg in der neuen Bezirksliga-Saison will’s noch nicht klappen. Vier Punkteteilungen, zwei Niederlagen – mit dieser wenig erbaulichen Bilanz belegt die Mannschaft den vorletzten Platz und muss wie schon so oft in der Vergangenheit das Feld von hinten aufrollen. Auch der Gegner aus Kleve kommt noch nicht so richtig ins Rollen. Wieder einmal scheinen sich die Zebras von der Wasserburg im gesicherten Mittelfeld anzusiedeln. Und etwas mehr hatte sich der Verein im Hinblick auf sein Jubiläum im nächsten Jahr schon erhofft. Da bei einem Unentschieden alles beim Alten bleiben würde, dürfen sich die Zuschauer auf ein packendes Duell freuen, das beide Mannschaften unbedingt gewinnen wollen.⇥him

Uedemer SV – SV Nütterden (Sonntag, 15.15 Uhr). Die gute Nachricht: Der Uedemer SV, der unbedingt in die Bezirksliga zurückkehren möchte, ist nach sechs Spieltagen noch ungeschlagen. Der Haken an der Sache: Weil sich der Topfavorit im Titelrennen bereits drei Unentschieden geleistet hat, beträgt der Rückstand auf die Seriensieger aus Materborn bereits sechs Punkte. Ab sofort müssen also Siege her, selbstverständlich auch gegen eine Mannschaft vom Kaliber des SV Nütterden. Allerdings wird das nicht im Schongang funktionieren – die Jungs vom Haferkamp treten deutlich gefestigter auf als noch in der Vorsaison.⇥pf TSV Wachtendonk-Wankum – 1. FC Kleve II (Sonntag, 15 Uhr). Diesen rabenschwarzen Sonntag muss der TSV Wa.-Wa. erst einmal verdauen. In der Partie bei Sturm Wissel flogen Tommy Leopold (Rot) und Sören Höffler (Gelb-Rot) bereits in der ersten Halbzeit vom Platz. Am Ende sprang eine 1:4-Niederlage heraus. Dennoch ist die Mannschaft von Trainer Sebastian Tissen nach dem Abstieg aus der Bezirksliga eine Etage tiefer sofort angekommen. Gegen die Reserve vom Klever Bresserberg soll Saisonsieg Nummer vier her, um den Platz im oberen Tabellendrittel zu festigen. Die Gäste sorgten zuletzt mit einem 7:0 bei der SGE Bedburg-Hau II für Aufsehen. Bei dieser Gelegenheit trug sich unter anderen der Klever Oberliga-Stürmer Dario Gerling zweimal in die Torschützenliste ein.⇥pf