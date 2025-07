Topspiel an der Waldbühne

Im Topspiel treffen am Freitagabend der VFL Kloster Oesede und der Landesliga-Aufsteiger VFR Voxtrup an der Waldbühne in Kloster Oesede aufeinander und sorgen sicher für einen beachtlichen Zuschauerzuspruch. In einem weiteren Derby hofft der Bezirksliga-Aufsteiger TSV Riemsloh gegen den Landesligisten SC Melle 03 auf eine Überraschung. Das Bezirksliga-Duell zwischen SF Lechtingen und dem SV Quitt Ankum ist ein Spiel auf Augenhöhe mit offenem Ausgang. Nach vier überwiegend deutlichen Erfolgen in der Vorbereitung geht der SSC Dodesheide auch gegen den Bezirksliga-Aufsteiger 1. FCR 09 Bramsche favorisiert in das Heimspiel am Sonntag. Der SV Alfhausen konnte aufgrund einer dünnen Personaldecke in den bisherigen Vorbereitungsspielen nach dem Aufstieg in die Bezirksliga nach nicht voll überzeugen und steht gegen Landesligisten SV Holdorf vor eine schwierigen Aufgabe.