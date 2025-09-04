Topspiel an der Pottkuhle: VfV 06 will Sieges-Serie ausbauen

Der VfV 06 Hildesheim will seine starke Frühform in der Oberliga Niedersachsen bestätigen. Am Sonntag (Anstoß 15 Uhr) empfängt die Domstadtelf die Reserve des SV Meppen im heimischen Friedrich-Ebert-Stadion und kann mit einem weiteren Erfolg den vierten Sieg in Serie feiern.

Beide Teams liegen mit neun Punkten gleichauf und haben nur einen Zähler Rückstand auf das Spitzenduo Delmenhorst und Wilhelmshaven. Die Partie hat damit das Potenzial zu einem richtungsweisenden Verfolgerduell.

Nach zuletzt überzeugenden Auftritten in Bersenbrück (3:1), gegen Verden (5:1) und in Wetschen (3:2) setzt Cheftrainer Ridha Kitar erneut auf Spielkontrolle, hohe Intensität und offensive Durchschlagskraft. Mit der Rückkehr der zuletzt angeschlagenen Offensivkräfte Fred Mensah und Hadi El Saleh hat der VfV 06 personell wieder mehr Optionen – insbesondere in der Breite.

Auch der SV Meppen II wurde im Sommer personell stark umgebaut. Unter dem neuen Cheftrainer Carsten Stammermann – zuvor in Meppens NLZ tätig – ist die U23 gut in die Saison gestartet und wird an der Pottkuhle mutig auftreten.