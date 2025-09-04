Topspiel an der Jade

– Foto: Florian Egbers

Am Samstag um 14:00 Uhr steigt im Jadestadion das erste echte Spitzenspiel der noch jungen Oberliga-Saison 2025/26. Der SV Wilhelmshaven (Platz 2) empfängt mit dem 1. FC Germania Egestorf-Langreder (Platz 4) einen formstarken Gegner, der wie der SVW mit neun Punkten aus vier Spielen hervorragend gestartet ist. Beide Teams haben die Tabellenführung in Reichweite – Spannung ist garantiert.

Die Jahdadic-Elf geht mit Rückenwind in die Partie: Zuletzt gewann der SVW souverän mit 2:0 bei der U23 des SV Meppen. Tim Rister traf per Handelfmeter zur Führung, Efkan Erdogan setzte mit einem späten Treffer den Schlusspunkt. Damit ist Wilhelmshaven saisonübergreifend seit sieben Heimspielen ungeschlagen und steht mit nur einem Gegentor nach vier Spieltagen defensiv äußerst stabil. Sa., 06.09.2025, 14:00 Uhr SV Wilhelmshaven SV Wilhelmsh 1. FC Germania Egestorf-Langreder Egestorf-L. 14:00 live PUSH

Auch Egestorf reist mit Selbstvertrauen an. Die Mannschaft von Trainer Paul Nieber fertigte Aufsteiger Holthausen Biene am vergangenen Wochenende mit 5:0 ab – bereits zur Halbzeit war die Partie entschieden. Vor allem in der Offensive präsentierte sich Germania spielfreudig und effizient: Mit zehn Toren aus vier Spielen gehören die Gäste zu den torgefährlichsten Teams der Liga. Ein Blick auf die Bilanz macht den Wilhelmshavener Fans Mut: In der vergangenen Saison gewann der SVW beide direkten Duelle mit 2:1 – sowohl auswärts als auch im Jadestadion. Mit einer ähnlich fokussierten Leistung könnte das Team am Samstag erneut drei Punkte einfahren – und je nach Ausgang des Spiels zwischen Delmenhorst und Meppen möglicherweise sogar an die Tabellenspitze klettern.