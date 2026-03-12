Topspiel an der Ammerke: Germania empfängt den Heeslinger SC Tabellenführer trifft auf direkten Verfolger – Duell im Aufstiegsrennen von red · Heute, 18:14 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lennart Blömer

Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder steht am 22. Spieltag der Oberliga Niedersachsen vor einem richtungsweisenden Heimspiel. Am Sonntag um 15:00 Uhr empfängt der Tabellenführer im Stadion an der Ammerke den Heeslinger SC, der als direkter Konkurrent im Aufstiegsrennen nach Egestorf reist.

Die Ausgangslage ist eng: Germania führt die Tabelle mit 38 Punkten aus 19 Spielen an, punktgleich mit dem SV Atlas Delmenhorst. Der Heeslinger SC liegt mit 35 Zählern bei einer Partie weniger auf Rang drei und könnte mit einem Sieg weiter aufschließen. Das Hinspiel im Herbst verlief spektakulär. In Heeslingen setzte sich Germania trotz rund 40 Minuten in Unterzahl mit 3:2 durch. Gean Rodrigo Baumgratz, genannt Tigrinho, sowie Hannes Milan trafen damals für die Mannschaft von Trainer Boris Besovic.