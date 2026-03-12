Topspiel an der Ammerke: Germania empfängt den Heeslinger SC

Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder steht am 22. Spieltag der Oberliga Niedersachsen vor einem richtungsweisenden Heimspiel. Am Sonntag um 15:00 Uhr empfängt der Tabellenführer im Stadion an der Ammerke den Heeslinger SC, der als direkter Konkurrent im Aufstiegsrennen nach Egestorf reist.
Die Ausgangslage ist eng: Germania führt die Tabelle mit 38 Punkten aus 19 Spielen an, punktgleich mit dem SV Atlas Delmenhorst. Der Heeslinger SC liegt mit 35 Zählern bei einer Partie weniger auf Rang drei und könnte mit einem Sieg weiter aufschließen.
Das Hinspiel im Herbst verlief spektakulär. In Heeslingen setzte sich Germania trotz rund 40 Minuten in Unterzahl mit 3:2 durch. Gean Rodrigo Baumgratz, genannt Tigrinho, sowie Hannes Milan trafen damals für die Mannschaft von Trainer Boris Besovic.
Vor dem direkten Duell mussten die Egestorfer zuletzt einen Rückschlag hinnehmen. Beim VfV Borussia 06 Hildesheim unterlag Germania mit 1:2. Die Gastgeber gingen durch Cenay Üzümcü (49.) und Louis Malina (72.) in Führung, ehe Hannes Milan in der 88. Minute nur noch verkürzen konnte.
Der Heeslinger SC reist dagegen mit Rückenwind an. Die Mannschaft von Trainer Malte Bösch gewann ihr jüngstes Spiel deutlich mit 4:0 gegen den SV Meppen II. Terry Becker erzielte dabei einen Doppelpack, zudem trafen Joel Schallschmidt und Luca René Althausen.
Das Aufeinandertreffen verspricht hohe Intensität. Während Germania seine Tabellenführung verteidigen will, könnte Heeslingen mit einem Auswärtssieg noch enger an die Spitze heranrücken. Hinter dem Führungsduo lauern zudem weitere Teams wie der TuS Bersenbrück und der SV Wilhelmshaven, sodass jeder Punkt im Aufstiegsrennen an Bedeutung gewinnt.