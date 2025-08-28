Topspiel am vierten Spieltag – Hondelage will perfekte Serie ausbauen

Vor heimischer Kulisse steht der MTV Hondelage am Sonntag vor einem echten Härtetest. Um 14 Uhr empfängt die Mannschaft von Trainer Rafael Schindzielorz den TSV Germania Lamme, der trotz zuletzt wechselhafter Ergebnisse als einer der Aufstiegsaspiranten gehandelt wird.

Mit drei Siegen aus den ersten drei Spielen ist der Saisonstart für den MTV ideal verlaufen. Nach dem 1:0-Auswärtserfolg bei Teutonia Gr. Lafferde – Torschütze war Hanad Ibrahim in der 69. Minute – rangieren die Hondelager punktgleich mit den Spitzenreitern Lehndorf und BSC Acosta II auf Platz drei.

Schindzielorz warnt dennoch vor dem kommenden Gegner: „Mit Lamme wartet ein Aufstiegsaspirant auf uns. Da müssen wir zu 100 Prozent auf das Spiel fokussiert sein und alles abrufen, was wir haben. Lamme ist eine sehr spielstarke Mannschaft, die sehr viel Qualität in der Offensive besitzt. Da müssen wir hellwach sein.“

Germania Lamme kommt mit einer Niederlage im Gepäck. Bei Aufsteiger BSC Acosta II unterlag die Elf knapp mit 0:1, obwohl sie über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft war. Schon in der 23. Minute hätte Lamme in Führung gehen können, doch Acostas Torhüter Tom Gestwa parierte einen Elfmeter von Tim Stucki. Kurz vor Schluss sorgte Kai Pingel mit einem späten Treffer für die Entscheidung.