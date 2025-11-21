Schieren empfängt Lintgen am Samstag – Foto: Arend Fern

Topspiel am Samstag unter widrigen Umständen Wie verarbeitet Lintgen den Tod seines Sportdirektors? Spitzenduo vor lösbaren Aufgaben

Die Tabellennachbarn Diekirch und Medernach, die sich bereits am Freitagabend gegenüberstehen, kannten in den vergangenen Wochen stark unterschiedliche Ergebnisse, woraus sich eine Favoritenrolle für die Young Boys ergibt. Unter dem Schmerz des Todes von Sportdirekter Philippe Ciancanelli muss Lintgen am Samstag das schwere Gastspiel in Schieren bestreiten. Wie frei die Köpfe wieder sind oder ob sich eine „Jetzt erst recht“-Einstellung bei den Gästen entwickelt hat, wird man erst nach der Partie sagen können. Leader Beggen tritt am Sonntag in Koerich und damit bei seinem Ex-Keeper Kevin Straus an. Der FC Avenir sollte als besser einzuschätzen sein. Unten in der Tabelle bietet sich im Duell Bastendorf – Hosingen für beide Teams die Gelegenheit, ihr Punktekonto aufzustocken. Trotz gemischter Ergebnisse wird man den Gästen Vorteile einräumen müssen, da der FC 47 seit dem 2.Spieltag auf einen Sieg wartet. Norden 02 (2.) sollte in der Lage sein, gegen Gilsdorf (13.) zu bestehen. Bei Useldingen fehlt die Ergebniskonstanz genauso wie bei seinen Gästen von der Alliance Äischdall. Immerhin spielt der FC Jeunesse zuhause, wo man das Gros seiner Punkte holte. Ein nächster Heimsieg ist drin, geschenkt wird einem dieser aber nicht.

Kehlen und Mertzig trennen in der Tabelle fünf Plätze und acht Punkte, leicht wird es für den Tabellendritten im Westen jedoch nicht. Für den FC Sporting spricht eine lange Serie ohne Niederlage und dass sich bei Kehlen Siege und Niederlagen z.Z. mit schöner Regelmäßigkeit abwechseln. Die Aufsteiger Fels und Wintger stehen sich schließlich noch für eine Partie mit wegweisendem Charakter im Abstiegskampf gegenüber. Der Trend spricht eine deutliche Sprache zugunsten der Gastgeber, die zuletzt vier mal in Folge nicht verloren haben. Kastrati: „Nach dem Sieg im Pokal in Sandweiler dachten manche, dass es von selber gehen würde“