Topspiel am Samstag: Hesedorf/Nartum empfängt Spitzenreiter Selsingen

Am Sonnabend könnte der Meisterschaftskampf in der Kreisliga noch einmal Fahrt aufnehmen, wenn der Dritte Hesedorf/Nartum gegen Selsingen gewinnt. Am Tag zuvor können Zeven oder Walsede mit einem Erfolg den Vorsprung auf die Abstiegszone vergrößern.

Auch auf Selsinger Seite ist das Hinspiel noch präsent. „Hesedorf/Nartum hat uns damals vor große Probleme gestellt“, erinnert sich der spielende Co-Trainer Carsten Müller. „Nach der ersten Halbzeit war es nicht unbedingt zu erwarten, dass wir noch mit einem 2:2 rausgehen.“

Tabellenführer ist gewarnt und will seinerseits auf Sieg spielen

Entsprechend gewarnt geht der Tabellenführer in das Spiel. „Wir müssen von Beginn an hellwach sein und unsere Stärken – das Spiel gegen den Ball und schnelle Konter – auf den Platz bringen“, so Müller. Ziel sei es, mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise anzutreten.

Bereits am Freitagabend treffen in Zeven die beiden Aufsteiger Zeven und Walsede aufeinander. In den bisherigen Duellen dieser Saison – im Pokal und in der Liga – hatte jeweils der FC Walsede die Nase vorn.

Trainer Sören Haß will das dritte Spiel gegen Walsede unbedingt gewinnen

Zevens Trainer Sören Haß will das so nicht stehen lassen: „Wir möchten ihnen gerne zeigen, was wir wirklich draufhaben. Im Hinspiel haben wir eine unserer schwächsten Saisonleistungen gezeigt.“

Die Hoffnung ruht auf dem kürzlichen Auswärtserfolg in Karlshöfen: „Vielleicht war das ein kleiner Brustlöser. Die Köpfe sollten jetzt frei sein.“ Leicht wird es gegen die Gäste aus Walsede dennoch nicht. „Sie haben einige Spieler mit überdurchschnittlicher Qualität für diese Liga“, so Haß zur ZEVENER ZEITUNG.

Aufseiten des FC Walsede zeigt sich Trainer Rüdiger Dittmer erfreut über die aktuelle Personalsituation: „Ich hatte am Dienstag zum ersten Mal seit einem halben Jahr alle Spieler im Training.“ Mit breiter Brust geht es nun nach Zeven. „Wir fahren dorthin, um etwas mitzunehmen. Das Ziel ist mindestens ein Punkt“, gibt Dittmer die Marschrichtung vor.

So., 27.04.2025, 15:00 Uhr FC Nordheide FC Nordheide MTV Hesedorf Hesedorf 15:00 PUSH

Heute, 19:30 Uhr TuS Zeven Zeven FC Walsede Walsede 19:30 PUSH

So., 27.04.2025, 15:00 Uhr TSV Bevern Bevern SG Fintau SG Fintau 15:00 PUSH