Topspiel am Samstag: Frauenbiburg zu Gast in Ruderting

Kerstin Winter (Teammanagerin SV Kirchberg i. Wald): „Nach den Siegen der vergangenen Spiele reisen wir mit Optimismus nach Überacker. Dennoch wissen wir um die Spielstärke unseres Gegners und wären mit einem Punktgewinn in der Ferne zufrieden. Dann wäre die Stimmung beim gemeinsamen Besuch der Allianz Arena zum Halbfinale der Bayern-Damen bestimmt noch besser. Leider müssen wir neben unseren Langzeitverletzten auch auf Helena Friedl (Mittelfußverletzung) und Leonie Knötig (Abitur) verzichten.“
Lisa Stiller (Teammanagerin FC Ruderting II): „Wenn der Tabellenführer anreist, sind die Rollen klar verteilt. Doch wir wollen uns keineswegs kampflos geschlagen geben. Mit viel Einsatz, Kampf und Willen wollen wir dem Favoriten Paroli bieten. Ziel ist es, mutig aufzutreten, dagegenzuhalten und den Tabellenführer so lange wie möglich zu ärgern. Vielleicht gelingt es uns ja, für eine Überraschung zu sorgen.“
Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „Wir stellen uns auf ein extrem hartes Spiel in Ruderting ein. Zu diesem Zeitpunkt sind Duelle gegen Mannschaften im Abstiegskampf besonders schwierig. Trotzdem vertrauen wir auf unsere Stärken, gehen selbstbewusst ins Match und wollen die drei Punkte nach Frauenbiburg mitnehmen.“
Peter Hillmeier (Interimstrainer FC Alburg): „Wir erwarten ein ganz schwieriges Spiel gegen die beste Offensive der Liga. Biberbach hat zurzeit einen wahnsinnigen Lauf, da wird es für uns natürlich schwierig, etwas Zählbares mitzunehmen. Dementsprechend müssen wir uns auf viel Defensivarbeit einstellen, geschlossen verteidigen und unangenehm sein. Vielleicht können wir ja den ein oder anderen Nadelstich setzen. Unser Ziel bleibt es, wieder an die zuletzt gezeigten Leistungen, die Ergebnisse ausgeklammert, anzuknüpfen, trotz der weiterhin angespannten Kadersituation.“