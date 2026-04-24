 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ligavorschau

Topspiel am Samstag: Frauenbiburg zu Gast in Ruderting

Vorschau 17. Spieltag: Kirchberg trifft auf Überacker +++ Niederbayernderby in Ruderting +++ Alburg zuhause gegen Biberbach

von Leah Hauzenberger · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Nach einer bislang makellosen Rückrunde möchte der SV Frauenbiburg auch in Ruderting punkten.
Nach einer bislang makellosen Rückrunde möchte der SV Frauenbiburg auch in Ruderting punkten. – Foto: Dieter Metzler

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Frauen: Landesliga S
Ruderting II
Kirchberg
Frauenbiburg
Alburg

Am kommenden Wochenende steht der 17. Spieltag der Landesliga Süd auf dem Programm. Die Kirchbergerinnen reisen nach Überacker, während in Ruderting ein echtes Highlightspiel gegen Frauenbiburg auf dem Plan steht. Der Tabellenletzte aus Alburg bekommt es außerdem mit Biberbach zu tun.

Morgen, 14:00 Uhr
RW Überacker
RW ÜberackerRW Überacker
SV Kirchberg i. Wald
SV Kirchberg i. WaldKirchberg
14:00

Kerstin Winter (Teammanagerin SV Kirchberg i. Wald): „Nach den Siegen der vergangenen Spiele reisen wir mit Optimismus nach Überacker. Dennoch wissen wir um die Spielstärke unseres Gegners und wären mit einem Punktgewinn in der Ferne zufrieden. Dann wäre die Stimmung beim gemeinsamen Besuch der Allianz Arena zum Halbfinale der Bayern-Damen bestimmt noch besser. Leider müssen wir neben unseren Langzeitverletzten auch auf Helena Friedl (Mittelfußverletzung) und Leonie Knötig (Abitur) verzichten.“

Morgen, 15:00 Uhr
FC Ruderting
FC RudertingRuderting II
SV Frauenbiburg
SV FrauenbiburgFrauenbiburg
15:00

Lisa Stiller (Teammanagerin FC Ruderting II): „Wenn der Tabellenführer anreist, sind die Rollen klar verteilt. Doch wir wollen uns keineswegs kampflos geschlagen geben. Mit viel Einsatz, Kampf und Willen wollen wir dem Favoriten Paroli bieten. Ziel ist es, mutig aufzutreten, dagegenzuhalten und den Tabellenführer so lange wie möglich zu ärgern. Vielleicht gelingt es uns ja, für eine Überraschung zu sorgen.“

Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „Wir stellen uns auf ein extrem hartes Spiel in Ruderting ein. Zu diesem Zeitpunkt sind Duelle gegen Mannschaften im Abstiegskampf besonders schwierig. Trotzdem vertrauen wir auf unsere Stärken, gehen selbstbewusst ins Match und wollen die drei Punkte nach Frauenbiburg mitnehmen.“

Morgen, 17:00 Uhr
FC Alburg
FC AlburgAlburg
SC Biberbach
SC BiberbachBiberbach
17:00

Peter Hillmeier (Interimstrainer FC Alburg): „Wir erwarten ein ganz schwieriges Spiel gegen die beste Offensive der Liga. Biberbach hat zurzeit einen wahnsinnigen Lauf, da wird es für uns natürlich schwierig, etwas Zählbares mitzunehmen. Dementsprechend müssen wir uns auf viel Defensivarbeit einstellen, geschlossen verteidigen und unangenehm sein. Vielleicht können wir ja den ein oder anderen Nadelstich setzen. Unser Ziel bleibt es, wieder an die zuletzt gezeigten Leistungen, die Ergebnisse ausgeklammert, anzuknüpfen, trotz der weiterhin angespannten Kadersituation.“