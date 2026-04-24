Topspiel am Samstag: Frauenbiburg zu Gast in Ruderting

Nach einer bislang makellosen Rückrunde möchte der SV Frauenbiburg auch in Ruderting punkten. – Foto: Dieter Metzler

Am kommenden Wochenende steht der 17. Spieltag der Landesliga Süd auf dem Programm. Die Kirchbergerinnen reisen nach Überacker, während in Ruderting ein echtes Highlightspiel gegen Frauenbiburg auf dem Plan steht. Der Tabellenletzte aus Alburg bekommt es außerdem mit Biberbach zu tun.

Kerstin Winter (Teammanagerin SV Kirchberg i. Wald): „Nach den Siegen der vergangenen Spiele reisen wir mit Optimismus nach Überacker. Dennoch wissen wir um die Spielstärke unseres Gegners und wären mit einem Punktgewinn in der Ferne zufrieden. Dann wäre die Stimmung beim gemeinsamen Besuch der Allianz Arena zum Halbfinale der Bayern-Damen bestimmt noch besser. Leider müssen wir neben unseren Langzeitverletzten auch auf Helena Friedl (Mittelfußverletzung) und Leonie Knötig (Abitur) verzichten.“

Morgen, 15:00 Uhr FC Ruderting Ruderting II SV Frauenbiburg Frauenbiburg 15:00 PUSH

Lisa Stiller (Teammanagerin FC Ruderting II): „Wenn der Tabellenführer anreist, sind die Rollen klar verteilt. Doch wir wollen uns keineswegs kampflos geschlagen geben. Mit viel Einsatz, Kampf und Willen wollen wir dem Favoriten Paroli bieten. Ziel ist es, mutig aufzutreten, dagegenzuhalten und den Tabellenführer so lange wie möglich zu ärgern. Vielleicht gelingt es uns ja, für eine Überraschung zu sorgen.“ Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „Wir stellen uns auf ein extrem hartes Spiel in Ruderting ein. Zu diesem Zeitpunkt sind Duelle gegen Mannschaften im Abstiegskampf besonders schwierig. Trotzdem vertrauen wir auf unsere Stärken, gehen selbstbewusst ins Match und wollen die drei Punkte nach Frauenbiburg mitnehmen.“

Morgen, 17:00 Uhr FC Alburg Alburg SC Biberbach Biberbach 17:00 PUSH