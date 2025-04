Topspiel am Ostermontag

Haren startete furios und ging früh in Führung: In der 6. Minute setzte Janik Hamm auf der linken Seite zum Sprint an und servierte punktgenau auf den zweiten Pfosten, wo Tim Sürken eiskalt einschob. In der Folge übernahmen die Gäste zunehmend das Kommando, konnten ihre Feldüberlegenheit aber nicht in Zählbares ummünzen – auch dank einer engagierten und glücklichen Defensivarbeit der Hausherren.

Nach dem Seitenwechsel ein ähnliches Bild: Lathen drückte, Haren hielt dagegen. Die Vorentscheidung fiel in der 71. Minute, als André Hagen nach einem Eckball per Kopf zum 2:0 traf. Zwar verkürzte Calvin Lukavan den Wildenberg mit einem sehenswerten Distanzschuss in der 79. Minute, doch die Gäste blieben vor dem Tor zu unentschlossen. In der Nachspielzeit sorgte Lukas Hagen nach einem weiten Ball von Schepers für die endgültige Entscheidung – und für grenzenlosen Jubel auf Seiten des TuS.