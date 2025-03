Topspiel am Mittwochabend – Kreisklassen-Gipelftreffen „etwas besonderes“

Die Fußballer des TSV Murnau II treten am Mittwochabend zum Spitzenspiel gegen Antdorf an. Beide Trainer versprechen sich eine Top-Begegnung.

Von der ultimativen Entscheidung im Titelkampf zu sprechen, wäre Mitte März verfrüht. Einer der Höhepunkte im Titelrennen in der Fußball-Kreisklasse 3 ist die Partie allemal. Die Reserve des TSV Murnau empfängt heute Abend als Spitzenreiter die zweitplatzierte SG Antdorf/Iffeldorf an der Poschinger-Allee.

Ein Wochenendtermin hätte Bedeutung und Brisanz der Begegnung gewiss besser abgedeckt. Doch spielte das Wetter am ursprünglichen Datum zum Ende der Herbstrunde 2024 nicht mit. Nun galt es, die Trainingszeiten der vielen Murnauer Nachwuchsteams zu berücksichtigen. Also Mittwochabend, 20 Uhr. Coach Michael Schmid glaubt, dass trotzdem viele Zuschauer da sein werden, auch wenn es „zapfig“ wird. Und der Antdorfer Anhang hat es ja auch nicht weit.

Schmid hält den Ball bewusst flach. Von einer möglichen Vorentscheidung spricht der Murnauer Trainer nicht. Ist ja auch nicht so. Zwar könnte die Drachen-Reserve mit einem Dreier in der Tabelle wegziehen, die Spielgemeinschaft aber hat noch eine Begegnung in der Hinterhand. Hinzu kommen die Unwägbarkeiten im Laufe einer Halbserie. „Uns erwarten noch zu viele Spiele, auch knifflige“, sagt Schmid. Und doch ist dieses Gipfeltreffen etwas Besonderes. „Die Jungs werden entsprechend motiviert sein.“ Im Training bemerkte der Coach bereits eine gewachsene Anspannung.

Das Team dürfte stark aufgestellt sein. Aus dem Kader der Ersten Mannschaft soll Michael Marinkovic für die nötige Statik sorgen, Camillo Kaspar, Leon Schlichting und Jannis Braun sind ebenfalls personelle Zugaben. Überdies stoßen ein paar flinke Kicker aus der U19 dazu. „Wir haben einen großen Kader und hoffentlich die nötige Qualität.“ An Respekt für den Gegner mangelt es nicht. Anders als das Gros an Kreisklassisten sei die AG Antdorf/Iffeldorf „auf vielen Positionen gut besetzt“. Angefangen vom bereits umworbenen Talent Julian Ludewig, über einige vormalige Kicker des FC Penzberg bis hin zu den Leitwölfen: Spielertrainer Hannes Huber und Kapitän Markus Winkler.

„Für uns ist es fast egal, wie es ausgeht, wir bleiben mit dem zusätzlichen Spiel trotzdem vorne dran“

Hannes Huber, Spielertrainer bei der SG Antdorf/Iffeldorf

Auch bei der SG propagiert man Lockerheit. „Für uns ist es fast egal, wie es ausgeht, wir bleiben mit dem zusätzlichen Spiel trotzdem vorne dran“, skizziert Huber die Vorzeichen. Der 32-Jährige betont aber, dass die Partie ob des Hinspielergebnisses (1:6) „schon etwas Besonderes“ für die eigenen Farben sei. Die Antdorfer wähnen sich prinzipiell ebenbürtig. „Wir brauchen aber einen Supertag und hoffen, dass der am Mittwoch ist.“