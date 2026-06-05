Topspiel am letzten Spieltag um die Vizemeisterschaft

Schon wieder eine Saison vorbei und der letzte Spieltag hat es nochmal in sich. Es geht nämlich um die Vizemeisterschaft. Mit 39 Punkten steht der SVH nur 1 Punkt hinter dem KSC II. D.h mit einem Sieg würde man die eh schon überragende Saison krönen. Die Gäste holten nach starker Hinrunde mit 28 Punkten und der Herbstmeisterschaft nur noch 12 Punkte in der Rückrunde. Beste Torschützin ist Milica Kuburovic mit 12 Toren. Das beste Torjäger Duo stellt aber der SVH mit Silvana Arcangioli 15 Tor eund Eva Werner 14 Tore. Neben der Vizemeisterschaft geht es also auch noch um die Torschützenkönigin sowie die weiße Weste zuhause. Und auch um die Revanche für die 1:2 Hinspiel-Niederlage unter besonderen Umständen. Ihr letztes Spiel für den SVH bestreiten Laura Pawlowski(FSV Mainz 05) und Heidi Klatt(Studium USA). Wir bedanken uns für ihren tollen Einsatz in den letzten Jahren und wünschen alles Gute für die Zukunft