Topspiel am Freitagabend: VfR Büttgen fordert Germania Grefrath

Spieltag 20 in der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Der VfR Büttgen ist hinter Germania Grefrath das heimstärkste Team der Liga - nun kommt es zum direkten Duell. Kann Büttgen dem Spitzenreiter die erste Pleite zufügen?
21. Spieltag
So., 29.03.26 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - SG Grimlinghausen / Norf
So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - FSV Vatan Neuss
So., 29.03.26 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - SV Rosellen
So., 29.03.26 15:15 Uhr FC SF Delhoven - Sportfreunde Vorst
So., 29.03.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - VfR Büttgen
So., 29.03.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Glehn - FC Straberg
22. Spieltag
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr FSV Vatan Neuss - BV Wevelinghoven
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr SG Orken-Noithausen - FC Straberg
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - TuS Reuschenberg
Do., 02.04.26 19:30 Uhr FC SF Delhoven - SV Glehn
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SV Germania Grefrath 1926
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Sportfreunde Vorst - TuS Grevenbroich
Do., 02.04.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - DJK Novesia Neuss
