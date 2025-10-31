– Foto: Reinhard Rehkamp

Topspiel am Freitagabend – SVM-U23 will Abstand zur Spitze verkürzen Flutlicht-Duell in Bersenbrück: Meppen II zu Gast beim formstarken TuS Bersenbrück

Am Freitagabend steigt im Hasestadion das Flutlichtduell des 13. Spieltags der Oberliga Niedersachsen: Der TuS Bersenbrück empfängt den SV Meppen II. Anstoß ist um 19:00 Uhr. Beide Mannschaften zählen zum oberen Tabellendrittel – eine richtungsweisende Partie im Rennen um die Spitzenplätze.

Mit 20 Punkten aus elf Spielen rangiert Bersenbrück auf dem fünften Tabellenplatz, Meppen II folgt dicht dahinter mit 18 Punkten. Ein Auswärtssieg würde den Emsländern nicht nur den direkten Tabellennachbarn überholen lassen, sondern auch den Anschluss an das Führungsquartett sichern. Die letzten beiden Spieltage konnte der SVM II jedoch aufgrund eines Spielausfalls und eines Unentschiedens gegen Heeslingen nicht vollständig nutzen, um weiter Boden gutzumachen. Heute, 19:00 Uhr TuS Bersenbrück Bersenbrück SV Meppen SV Meppen II 19:00 live PUSH

Bersenbrück präsentierte sich zuletzt stabil, drehte am vergangenen Wochenende einen Rückstand beim TSV Wetschen und siegte mit 2:1 – ein Ergebnis, das die Moral der Mannschaft von Trainer Andy Steinmann unterstreicht. In der laufenden Saison mussten sie im Hasestadion erst eine Niederlage hinnehmen und gelten zu Hause als besonders unangenehm zu bespielen. Nach einem Umbruch im Sommer hat sich der TuS Bersenbrück rasch gefestigt. Der Kader wurde punktuell verstärkt, die Balance zwischen Erfahrung und Tempo passt – nicht zuletzt durch Akteure wie Patrick Greten und Markus Lührmann, die beim Auswärtssieg in Wetschen trafen.