Topspiel am Freitagabend – SVM-U23 will Abstand zur Spitze verkürzen

Am Freitagabend steigt im Hasestadion das Flutlichtduell des 13. Spieltags der Oberliga Niedersachsen: Der TuS Bersenbrück empfängt den SV Meppen II. Anstoß ist um 19:00 Uhr. Beide Mannschaften zählen zum oberen Tabellendrittel – eine richtungsweisende Partie im Rennen um die Spitzenplätze.
Mit 20 Punkten aus elf Spielen rangiert Bersenbrück auf dem fünften Tabellenplatz, Meppen II folgt dicht dahinter mit 18 Punkten. Ein Auswärtssieg würde den Emsländern nicht nur den direkten Tabellennachbarn überholen lassen, sondern auch den Anschluss an das Führungsquartett sichern. Die letzten beiden Spieltage konnte der SVM II jedoch aufgrund eines Spielausfalls und eines Unentschiedens gegen Heeslingen nicht vollständig nutzen, um weiter Boden gutzumachen.
Bersenbrück präsentierte sich zuletzt stabil, drehte am vergangenen Wochenende einen Rückstand beim TSV Wetschen und siegte mit 2:1 – ein Ergebnis, das die Moral der Mannschaft von Trainer Andy Steinmann unterstreicht. In der laufenden Saison mussten sie im Hasestadion erst eine Niederlage hinnehmen und gelten zu Hause als besonders unangenehm zu bespielen.
Nach einem Umbruch im Sommer hat sich der TuS Bersenbrück rasch gefestigt. Der Kader wurde punktuell verstärkt, die Balance zwischen Erfahrung und Tempo passt – nicht zuletzt durch Akteure wie Patrick Greten und Markus Lührmann, die beim Auswärtssieg in Wetschen trafen.
Der SV Meppen II dagegen setzt weiterhin auf sein eingespieltes Grundgerüst aus Perspektivspielern der ersten Mannschaft und talentierten Kräften aus der U23. Trainer Tobias Bartels dürfte nach der Pause zusätzliche Optionen haben. Wichtig wird sein, wie seine Elf mit der offensiven Präsenz der Gastgeber umgeht – Bersenbrück erzielte bislang 24 Tore, gleichzeitig aber auch 20 Gegentreffer, was auf eine gewisse Anfälligkeit hindeutet.
Für beide Mannschaften hat das Duell Bedeutung über die reinen Punkte hinaus. Ein Sieg am Freitagabend wäre nicht nur sportlich wertvoll, sondern auch ein Signal im Hinblick auf das anstehende letzte Drittel der Hinrunde. Der SVM II will nach zwei Wochen ohne Pflichtspielrhythmus zurück in die Erfolgsspur – Bersenbrück hingegen möchte seine Heimserie ausbauen.
Ein Spiel mit viel Brisanz – und einem hohen sportlichen Wert für beide Teams. Die Kulisse im Hasestadion dürfte stimmungsvoll werden. Bleibt abzuwarten, wer den kühlen Oktoberabend für sich nutzen kann.