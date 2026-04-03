Topspiel am Buchberg: Nabburg kommt – Duo im Doppeleinsatz

Spielertrainer Stoyan Stoykov und der TV Nabburg werden von Buchberg auf Herz und Nieren getestet. – Foto: Sabrina Dietrich

Es bleibt spannend im Meisterschaftskampf der Kreisliga West! Der neue Leader TV Nabburg hat am Ostermontag eine echte Bewährungsprobe vor der Brust. Für die Egeter-/Stoykov-Mannen geht es zum Rangvierten SV Kemnath a.B. Auf einen Stolperer des TVN hofft der SV Schwandorf-Ettmannsdorf II. Der junge Unterbau des Landesligisten ist nach der Blamage gegen Schlusslicht Nittenau auf Wiedergutmachungskurs. Mit Detag Wernberg hat der Zweitplatzierte ebenfalls keine einfache Aufgabe vor der Brust. Im miefigen Tabellenkeller steigt zwischen der DJK Dürnsricht und dem SV Diendorf ein Direktduell. Dürnsricht ist am Osterwochenende sogar im Doppeleinsatz, da bereits am Samstag das Nachholspiel gegen den SC Katzdorf auf dem Plan steht.

Nachholspiel am Karsamstag







Hinspiel: 1:2. Zum Nachholspiel vom 16. Spieltag prallen am morgigen Samstag die DJK Dürnsricht-Wolfring (13., 11) und der SC Katzdorf (6., 30) aufeinander. Im Hinspiel konnte sich der SC knapp gegen die DJK behaupten.





Der 21. Spieltag am Ostermontag







Hinspiel: 2:5. Beim 1. FC Schmidgaden (10., 23) gibt am Ostermontag der TSV Nittenau (14., 11) sein Stelldichein. Mit einem 3:0 sicherte sich Schmidgaden zuletzt beim SV Diendorf den Dreier, doch auch die Gäste der kommenden Partie konnten sich am vergangenen Wochenende gegen den SV Schwandorf-Ettmannsdorf II die Maximalausbeute erbeuten.







Hinspiel: 1:1. Es geht um wichtige Punkte gegen den Abstieg: Die DJK Dürnsricht-Wolfring (13., 11) empfängt am 21. Spieltag den SV Diendorf (11., 15). Die Gastgeber konnten sich vor Wochenfrist beim TSV Dieterskirchen nicht behaupten und kassierten eine Niederlage. Und auch der SVD musste sich zuletzt gegen den 1. FC Schmidgaden geschlagen geben.







Hinspiel: 2:3. Der FC OVI-Teunz (9., 25) ist am kommenden Spieltag unterwegs zum TSV DIeterskirchen (12., 12). Mit einem 3:1 gegen die DJK Dürnsricht-Wolfring sicherten sich die Hausherren der Partie die Maximalausbeute am vergangenen Wochenende. Währenddessen holte sich OVI-Teunz einen Punkt bei der SG Silbersee 08.





Heute, 15:15 Uhr SV Haselbach SV Haselbach SG Silbersee 08 SG Silbersee 15:15 live PUSH



Hinspiel: 2:1. Der SV Haselbach (3., 41) ist der Gastgeber des 21. Spieltages für die SG Silbersee 08 (5., 30). Der SV musste sich am vergangenen Spieltag beim TV Nabburg klar geschlagen geben und ging somit leer aus; die SG holte sich parallel im 3:3 gegen den FC OVI-Teunz zumindest einen Punkt.







Hinspiel: 2:2. Der Tabellenführer TV Nabburg (1., 47) tritt am Ostermontag beim SV Kemnath a.B. (4., 40) an. Beide Teams erzielten zuletzt ein 3:1 und lieferten sich im Hinspiel eine Partie auf Augenhöhe. Der TV holte sich daheim gegen den SV Haselbach am vergangenen Spieltag den Dreier ein, während sich der SV ebenfalls auf heimischem Terrain gegen den TSV 1954 Stulln die Maximalausbeute einfuhr.





Heute, 15:15 Uhr SC Katzdorf SC Katzdorf TSV Stulln TSV Stulln 15:15 PUSH



Hinspiel: 1:1. Beim SC Katzdorf (6., 30) ist am kommenden Spieltag der TSV 1954 Stulln (8., 27) zugegen. Während sich der TSV zuletzt beim SV Kemnath a.B. geschlagen geben musste, konnte sich der Sportclub beim TSV Detag Wernberg im 1:1 einen Zähler schnappen.







Hinspiel: 4:1. Der TSV Detag Wernberg (7., 29) ist am Ostermontag beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (2., 46) gefordert. Die Hausherren der Partie mussten sich vor einigen Tagen überraschenderweise Schlusslicht TSV Nittenau geschlagen geben. Derweil war für den TSV gegen den SC Katzdorf zumindest ein Punkt drin am vergangenen Wochenende.