Gute Stimmung und mit Zusammenhalt zum Topspiel gegen Alte Haide – Foto: Julian Holzner

Topspiel am 2. Spieltag: Fürstenried gastiert bei Alte Haide Am Samstag um 14:30 Uhr steht für den FC Fürstenried das erste Auswärtsspiel der Saison an – und es ist direkt ein echtes Topspiel in der Kreisliga 2rn Verlinkte Inhalte Kreisliga 2 Alte Haide FC Fürstenried Yakup Dora Emre Tunc + 2 weitere

Die Mannschaft von Trainer Tufan Lacin trifft auf einen der stärksten Gegner der Liga: Alte Haide, betreut vom früheren Fürstenried-Coach Cenk, der mit einem nahezu komplett neuformierten Kader in die Saison gestartet ist.

Die Gastgeber haben sich im Sommer mit rund 25 Neuzugängen verstärkt – viele davon mit Erfahrung aus höheren Spielklassen. Entsprechend spielstark und flexibel tritt das Team auf. Alte Haide verfügt über robuste Strukturen, hohe individuelle Qualität – besonders im Offensivbereich – und ist jederzeit in der Lage, auch aus schwierigen Situationen gefährlich zu werden. Rückenwind nach starkem Auftaktsieg

Der FC Fürstenried kommt mit breiter Brust: Nach dem verdienten 2:1-Sieg gegen Teutonia herrscht gute Stimmung im Team. Die Mischung aus erfahrenen Spielern und entwicklungsstarken Youngstern funktioniert – die Trainingsintensität ist hoch, und die Mannschaft arbeitet konsequent an ihrer Weiterentwicklung. Besonders im Fokus stehen dabei drei zentrale Leistungsträger:

Emre Tunc, Yakup Dora und Erkut Satilmis präsentieren sich in Topform. Sie gehören zu den Spielern, die jederzeit in der Lage sind, ein Spiel zu entscheiden – sei es durch Kreativität, Präsenz oder Torgefahr.