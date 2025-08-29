Topspiel am 2. Spieltag: Fürstenried gastiert bei Alte Haide

Die Mannschaft von Trainer Tufan Lacin trifft auf einen der stärksten Gegner der Liga: Alte Haide, betreut vom früheren Fürstenried-Coach Cenk, der mit einem nahezu komplett neuformierten Kader in die Saison gestartet ist.
Die Gastgeber haben sich im Sommer mit rund 25 Neuzugängen verstärkt – viele davon mit Erfahrung aus höheren Spielklassen. Entsprechend spielstark und flexibel tritt das Team auf. Alte Haide verfügt über robuste Strukturen, hohe individuelle Qualität – besonders im Offensivbereich – und ist jederzeit in der Lage, auch aus schwierigen Situationen gefährlich zu werden.
Rückenwind nach starkem Auftaktsieg
Der FC Fürstenried kommt mit breiter Brust: Nach dem verdienten 2:1-Sieg gegen Teutonia herrscht gute Stimmung im Team. Die Mischung aus erfahrenen Spielern und entwicklungsstarken Youngstern funktioniert – die Trainingsintensität ist hoch, und die Mannschaft arbeitet konsequent an ihrer Weiterentwicklung.
Besonders im Fokus stehen dabei drei zentrale Leistungsträger:
Emre Tunc, Yakup Dora und Erkut Satilmis präsentieren sich in Topform. Sie gehören zu den Spielern, die jederzeit in der Lage sind, ein Spiel zu entscheiden – sei es durch Kreativität, Präsenz oder Torgefahr.
Standortbestimmung früh in der Saison
„So früh in der Saison ist das natürlich direkt eine echte Standortbestimmung“, heißt es aus dem Verein. „Beide Teams haben den Anspruch, oben mitzuspielen – das macht die Partie umso spannender.“
Trotz der enormen Qualität des Gegners ist das Ziel klar: Der zweite Sieg im zweiten Spiel. Alle Spieler sind fit, der Kader ist komplett – die Voraussetzungen sind ideal.
Trainer Tufan Lacin vor dem Spiel:
„Wir treffen extrem früh auf einen Gegner, der uns mindestens auf Augenhöhe begegnet. Das wird eine harte Aufgabe – aber wir haben Alte Haide intensiv analysiert und sind als Mannschaft gut vorbereitet. Wir kennen ihre Stärken, aber wir wissen auch, wie wir ihnen wehtun können. Entscheidend wird sein, dass wir die Qualität auf den Platz bringen – mit der nötigen Zweikampfhärte und Konsequenz. Wenn wir einfache Fehler vermeiden und unsere Chancen nutzen, bin ich überzeugt, dass wir ein sehr gutes Spiel zeigen werden.“