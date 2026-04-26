Topspiel-Alarm in der Oberliga: Ratingen - KFC ab 15 Uhr im Stream

Das Hinspiel zwischen dem KFC Uerdingen und Ratingen 04/19 endete 2:2. – Foto: Ralph Görtz

Eine Vorentscheidung wird am Sonntag sicherlich noch nicht fallen, zumal ja noch eine weitere Partei in den Aufstiegskampf der Oberliga Niederrhein involviert ist, doch eine große Bedeutung wird dieser Partie des 29. Spieltags allemal zukommen. Tabellenführer Ratingen 04/19 hat den Dritten KFC Uerdingen zu Gast, und zumindest so viel sollte klar sein: Verliert der KFC bei den Ratingern, wächst der Rückstand auf die Spitze wieder auf sieben Zähler an, und das wäre fünf Spieltage vor Saisonende beim VfB 03 Hilden als starkem Mitbewerber nur schwer wieder gutzumachen.

Entsprechend motiviert werden die Uerdinger in die Partie gehen. Das Team von Trainer Julian Stöhr hat am vorigen Wochenende mit einem 1:0 in der Grotenburg die Siegesserie des VfB Hilden beendet. Kurios nun: Gelingt dem KFC am Ratinger Stadionring auch nur ein Punktgewinn, hätten die Hildener am Sonntag die Chance, mit einem Heimsieg gegen Schwarz-Weiß Essen die Tabellenspitze zu übernehmen. Und der SC St. Tönis, der einen Zähler hinter dem KFC liegt, dürfte sich inzwischen vielleicht ein wenig ärgern, nicht doch die Lizenz für die Regionalliga beantragt zu haben. Denn bei eigenem Erfolg gegen den VfL Jüchen und Sieg des KFC könnte das Team von Bekim Kastrati in dessen Dunstkreis verbleiben und auf bestenfalls zwei Zähler an die Spitze heranrücken. Dass sich an diesem Sonntag viel entscheiden kann, oder alles noch spannender wird, ist also klar. Im Hinspiel trennten sich der KFC und Ratingen übrigens 2:2. Zunächst führte der KFC 1:0, dann die Ratinger 2:1. Damian Apfeld wird mit seinen Ratingern alles daran setzen, es diesmal noch besser zu machen.

So verfolgt ihr am Sonntag das Spiel

Deshalb konnte es keinen Zweifel geben: Wir wollten Euch die Partie am Sonntag unbedingt live präsentieren, und so wird es nun auch sein. Um 15 Uhr ist Anstoß in Ratingen, und wir sind nicht nur im Ticker und mit FuPa.tv für Euch vor Ort dabei, wir präsentieren Euch das Spiel auch im Livestream auf der YouTube-Seite von FuPa Niederrhein, den ihr auch direkt hier aus dem Text unterhalb von diesem Absatz öffnen könnt. Der Stream geht ab 14.45 für Euch online. Bei FuPa verpasst ihr also nichts vom großen Showdown der Oberliga Niederrhein am Sonntagnachmittag - oder gerne später auch im Re-Live, wenn ihr selbst auf einem der Sportplätze am Niederrhein live zuschaut oder spielt.