Topspiel 3. Liga im Live-Ticker 

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Fupa bietet für das Topspiel der 3.-Liga am Samstag 14. Februar 2026 ab 13.45 Uhr einen kostenlosen Live-Ticker an.
Am Samstag um 14 Uhr erwartet den Tabellenzweiten der 3.-Liga VfL Osnabrück eine schwere Aufgabe im Auswärtsspiel beim seit 12 Spielen ungeschlagen FC Hansa Rostock. Im Kopf- an Kopfrennen um den Aufstieg in die 2.-Liga treffen zwei form- und defensivstarke Teams im 29.000 Zuschauer fassendem Ostsee-Stadion auf einander. Das Hinspiel endete im Stadion Bremer Brücke in Osnabrück mit einem 0:0-Unentschieden.
Nach zehn Punkten aus den letzten vier Spielen reist der VFL Osnabrück mit breiter Brust und der stimmgewaltigen Unterstützung von etwa 2000 Fans nach Rostock. Personell kann VFL-Trainer Timo Schulz nicht aus dem Vollen schöpfen. Mittelfeldanker Bjarne Jacobsen, der bis einschließlich Mittwoch noch individuell trainierte und erst am Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining einstieg fällt ebenso aus, wie der bisher glücklose Luc Ihorst, der aufgrund einer Erkrankung nicht im Kader steht.
Der FC Hansa konnte der hohen Ablösesumme von fast sechs Million für Torjäger Ryan Naderi nicht widerstehen und gab den bisher achtfachen Saison-Torschützen an die Glascow Rangers ab. Ein Ersatz für ihn wurde bisher nicht verpflichtet. Im ersten Spiel nach dem Abgang von Ryan Naderi verspielten die „Kogge“ beim TSV Hoffenheim II eine 2:0-Führung und musste sich am Ende mit einem 2:2 zufrieden geben.
Es wird ein rassiges Spiel vor großartiger Kulisse! Am Ende entführt der VfL Osnabrück einen Punkt aus Rostock