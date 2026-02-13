Topspiel 3. Liga im Live-Ticker 

– Foto: Björn Kaisen

Am Samstag um 14 Uhr erwartet den Tabellenzweiten der 3.-Liga VfL Osnabrück eine schwere Aufgabe im Auswärtsspiel beim seit 12 Spielen ungeschlagen FC Hansa Rostock. Im Kopf- an Kopfrennen um den Aufstieg in die 2.-Liga treffen zwei form- und defensivstarke Teams im 29.000 Zuschauer fassendem Ostsee-Stadion auf einander. Das Hinspiel endete im Stadion Bremer Brücke in Osnabrück mit einem 0:0-Unentschieden.

Nach zehn Punkten aus den letzten vier Spielen reist der VFL Osnabrück mit breiter Brust und der stimmgewaltigen Unterstützung von etwa 2000 Fans nach Rostock. Personell kann VFL-Trainer Timo Schulz nicht aus dem Vollen schöpfen. Mittelfeldanker Bjarne Jacobsen, der bis einschließlich Mittwoch noch individuell trainierte und erst am Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining einstieg fällt ebenso aus, wie der bisher glücklose Luc Ihorst, der aufgrund einer Erkrankung nicht im Kader steht.