Topscorer Yang verlässt den SV Schlebusch – Flügelstürmer kommt Landesliga, Staffel 1: Der Kader des SV Schlebusch verändert sich.

Yang kehrt nach Südkorea zurück

Hessel soll Lücke schließen

Weiterhin ausfallen werden Tim Breddemann, Sebastian Zuther, Martin Schulz und Dennis Reeke. „Wir wollen gleich allen Akteuren genügend Einsatzzeiten verschaffen. Für uns ist das eine perfekte Gelegenheit, einige Dinge aus dem Training auszuprobieren“, sagt Hilmer, der sich auch über die Zusage von Co-Trainer Sascha Adams für eine weitere Saison freut. Nicht mehr im Kader steht hingegen Seonghyi Yang, der aus privaten Gründen in seine Heimat nach Südkorea zurückkehren musste.

Der Offensivspieler und SVS-Topscorer der Hinrunde hinterlässt eine große Lücke, die unter anderem durch die Verpflichtung von Mike Hessel aufgefangen werden soll. Der 24 Jahre alte Flügelstürmer, der bereits in der Jugend in Schlebusch aktiv war, kommt vom Bezirksligisten SV Westhoven-Ensen. „Er ist ein bulliger, physisch starker Außenbahnspieler – ein Typ, der uns im Kader noch gefehlt hat“, beschreibt Hilmer den Zugang. Die Kaderplanung sei damit „fast durch“, bestätigt der Übungsleiter der Schlebuscher.

FC Leverkusen bereitet sich vor

Seit rund anderthalb Wochen bereiten sich auch die Bezirksliga-Fußballer des FC Leverkusen auf die im März beginnende Rückrunde vor. In einem ersten Test musste sich die Mannschaft vom Birkenberg beim gleichklassigen HSV Langenfeld deutlich mit 0:5 (0:2) geschlagen geben. „Wir sind mit einem Mini-Kader angetreten und der Gegner ist uns in seinem Zeitplan zudem schon drei Wochen voraus“, berichtete Klubchef und Interimstrainer Michael Kunz. Am Sonntag (15.15 Uhr) geht es für seine Elf beim Kreisligisten SV Bergfried Leverkusen in die zweite Praxiseinheit. Nicht mit dabei sein werden Vincenzo Bosa, Narciel Mbuku, Fehd Mestiri, Georg Shkri aufgrund gesundheitlicher Probleme und verschiedener Blessuren.

Neuer Schlussmann beim FCL

Kunz kann aber nach langer Suche in Julian Krajnc auf einen neuen Torhüter bauen. Der 24-jährige Schlussmann wechselte mit sofortiger Wirkung in der Winterpause vom Mittelrheinligisten FC Pesch nach Leverkusen. Dazu passten die Verantwortlichen des FCL die internen Strukturen an. So wird sich Kunz künftig weiterhin um die sportlichen Belange als Trainer kümmern. Der frühere Spielertrainer Chrisovalantis Tsaprantzis übernimmt gemeinsam mit Benjamin Sand die Kaderplanung. Beide sind zudem für die sportliche Ausrichtung des Klubs zuständig.