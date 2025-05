Topscorer Patrick Sussek bleibt dem MSV "langfristig" erhalten

Kaum ein Sommerzugang des MSV Duisburg ist eingeschlagen wie Patrick Sussek. Der flinke Außenbahnstürmer verzeichnete in seiner ersten Spielzeit für die Zebras geballte 14 Treffer mit sieben Vorlagen und beendete somit die Regionalliga-Saison als bester Scorer der Zebras. Kein Wunder also, dass die Vereinsverantwortlichen sich nicht lange bitten ließen, um das Arbeitspapier ihres Leistungsträgers anzupassen. Wie die Meidericher in ihren Vereinsmedien mitteilen, wurde der Vertrag von Sussek nun "langfristig" verlängert.

Ausgebildet in der Jugendabteilung des FC Ingolstadt, wagte Sussek mit dem Wechsel zur Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf erstmals den Weg aus seiner Geburtsstadt. Über Umwege beim Berliner AK und BFC Dynamo in der Nordost-Staffel, landete der 25-Jährige schließlich erneut im Westen, beim MSV Duisburg. Ernsthafte Anpassungsprobleme waren ihm dabei nicht anzumerken. Schon in seinen ersten fünf Ligaspielen verzeichnete er drei Treffer mit ebenso vielen Vorlagen. Rein statistisch war es für ihn die mit Abstand erfolgreichste Saison, die er unlängst mit dem Meistertitel und Aufstieg krönen konnte.

In die gleiche Kerbe schlug auch mit Chris Schmoldt der sportliche Leiter der Zebras: "Patrick Sussek hat einen sehr großen Anteil an dem erfolgreichen Abschneiden in der abgelaufenen Saison. Ich hatte seinen Weg sehr lange verfolgt und ich freue mich, dass er so eindrucksvoll unter Beweis stellen konnte, was wir alle in ihm gesehen haben."

Sussek selbst möchte nach der Erfolgssaison in Liga drei nun auch höherklassig seine Fertigkeiten bestätigten: "Ich freue mich riesig, weiter ein Teil des MSV Duisburg zu sein. Die letzte Saison mit dem Aufstieg war etwas ganz Besonderes – und ich spüre hier großes Vertrauen. Ich will weiter Verantwortung übernehmen, Vollgas geben und gemeinsam mit dem Team in der 3. Liga angreifen."