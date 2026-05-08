"Topscorer hat sich im Training den Arm gebrochen"

– Foto: Nückel/Steinmann

Der MTV Hondelage kann mit einem Heimsieg gegen den TSV Schwicheldt auf den vierten Tabellenplatz vorrücken. Die Gäste reisen trotz Außenseiterrolle mit Selbstvertrauen an und wollen dem Favoriten Paroli bieten.

Die Gastgeber gehen mit Rückenwind in die Begegnung. Zuletzt setzte sich die Mannschaft von Rafael Schindzielorz deutlich mit 6:2 gegen den VfB Peine durch und bestätigte dabei ihre Offensivstärke. Mit bereits 69 erzielten Treffern zählt Hondelage weiterhin zu den torstärksten Mannschaften der Liga.

Am 27. Spieltag trifft der Tabellenfünfte MTV Hondelage 1909 (39 Punkte) auf den TSV Schwicheldt, der mit 28 Punkten Rang elf belegt. Während Hondelage weiter den Anschluss an die Spitzengruppe halten möchte, kämpft Schwicheldt um eine stabile Platzierung im Tabellenmittelfeld.

Das erste Aufeinandertreffen verlief deutlich enger, als es die Tabellenkonstellation vermuten lässt. Hondelage gewann in Schwicheldt knapp mit 3:2.

Schwicheldt musste sich am vergangenen Spieltag trotz engagierter Leistung dem TSV Germania Lamme mit 3:5 geschlagen geben. Die Mannschaft bewies dabei allerdings erneut offensive Qualitäten, offenbarte defensiv jedoch Probleme gegen spielstarke Gegner.

Pascal Rost brachte die Gäste früh in Führung, ehe Taraschewski noch vor der Pause ausglich. Nach dem Seitenwechsel sorgten Heidenreich und Helmdach für den zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Vorsprung. Erst ein später Foulelfmeter durch Kahnt brachte Schwicheldt nochmals heran.

So., 10.05.2026, 14:00 Uhr MTV Hondelage 1909 Hondelage TSV Schwicheldt Schwicheldt 14:00 PUSH

Die Partie zeigte bereits damals, dass Schwicheldt trotz Außenseiterrolle unangenehm zu bespielen ist und vor allem über Tempo im Umschaltspiel verfügt.

Trainer warnen vor den Stärken des Gegners

Schwicheldts Trainer Benjamin Weiß reist mit einer klaren Zielsetzung nach Hondelage: „Wir wollen mutig sein und alles, was wir haben, in die Waagschale werfen, um bei diesem schwierigen Auswärtsspiel etwas mitzunehmen. Hondelage steht nicht ohne Grund so weit oben und gehört immer zu den Top fünf der Liga.“

Auch Hondelages Trainer Rafael Schindzielorz erwartet keinen einfachen Nachmittag und verweist besonders auf die Außenbahnspieler der Gäste: „Schwicheldt verfügt über sehr schnelle Außenspieler. Da müssen wir aufpassen. Wir haben die Chance, mit einem Sieg auf Platz vier zu springen. Die wollen wir natürlich nutzen.“

Allerdings müssen die Gastgeber personell einen Rückschlag verkraften. „Leider hat sich mein Topscorer Pascal Slotta gam Mittwoch im Training den Arm gebrochen. Der wird uns sehr fehlen“, erklärte Schindzielorz.

Die Begegnung verspricht ein offensiv geprägtes Spiel. Hondelage verfügt über viel Durchschlagskraft im Angriff und präsentierte sich zuletzt äußerst effektiv vor dem Tor. Schwicheldt wiederum hat trotz der Tabellenposition mehrfach gezeigt, dass die Mannschaft offensiv Akzente setzen kann.

Entscheidend dürfte sein, wie stabil Hondelage ohne seinen verletzten Topscorer agiert und ob Schwicheldt die Räume über die schnellen Außenbahnen nutzen kann.

Die Favoritenrolle liegt klar bei Hondelage, das mit einem Erfolg auf Rang vier vorrücken könnte. Schwicheldt reist jedoch mit dem Bewusstsein an, bereits im Hinspiel lange konkurrenzfähig gewesen zu sein.

Für beide Mannschaften bietet die Partie die Möglichkeit, die eigene Saison in der Schlussphase weiter in die gewünschte Richtung zu lenken.