Topscorer bleibt - 1. FC Gievenbeck verlängert mit zwei Youngstern

„David und Bene sind auf ihre Art und Weise zwei Paradebeispiele für unseren Weg“, sagt Jens Truckenbrod, Sportlicher Leiter des FCG zur kommenden Spielzeit. „David kommt aus Gievenbeck, hat bei uns alle Jugendteams durchlaufen und sich in seinem zweiten Herrenjahr zur festen Größe entwickelt. Er lebt für den Sport und den Verein. Bene ist ein talentierter Kicker aus Münster, der über die U19 von Preußen den Weg im Sommer zu uns gefunden hat. Auch er hat sich stark entwickelt und sich in die Mannschaft reingebissen. Wir freuen uns sehr, beide weiterhin an uns zu binden“.

Mittelstürmer Fallbrock wechselte im vergangenen Sommer mit der Empfehlung von 27 Treffern in 22 Einsätzen aus der U19 des SC Preußen Münster an den Gievenbecker Weg, nachdem er beim TSV Handorf sowie beim SC Münster 08 seine ersten fußballerischen Schritte ging. In seiner ersten Herrensaison hat sich der 19-Jährige zunehmend zum festen Bestandteil der Startformation entwickelt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten inklusive Verletzungspause durfte er in allen neun Rückrundenspielen von Beginn an ran, insgesamt konnte er dabei acht Tore und fünf Assists zum Mannschaftserfolg beisteuern. „Gievenbeck durfte ich in meiner ersten Saison sehr zu schätzen lernen“, sagt Fallbrock. „Mit der Hilfe von vielen ehrenamtlichen Helfern um unsere Mannschaft schafft der Verein top Bedingungen, um erfolgreich und mit Freude Fußball zu spielen. Deshalb konnte ich mich fußballerisch und menschlich bisher gut weiterentwickeln."

Auch die Entwicklung von David Isaak erfreut die Verantwortlichen beim FCG sehr. Der ehemalige U19-Kapitän schaffte im Sommer 2023 den Sprung in die Senioren und startete nach einem wie so oft schwierigen 1. Herrenjahr in dieser Spielzeit durch. Während der zentrale Mittelfeldspieler im letzten Jahr lediglich auf acht Kurzeinsätze von der Bank kam, stand er in dieser Saison schon zwölfmal auf dem Feld, sechs Mal dabei in der Anfangself. Dazu kommen zwei Partien im Westfalenpokal und zwei Partien im Kreispokal. „Für mich passt alles optimal, ich wohne immer noch in Gievenbeck und brauche fünf Minuten zum Platz. Auch in der Mannschaft fühle ich mich sehr wohl, wir haben eine junge Truppe und ein Trainerteam, das keine Angst davor hat, den jungen Spielern Einsatzzeiten und Verantwortung zu geben“. Der 21-Jährige selbst sagt, dass er „in dieser Saison richtig im Herrenfußball angekommen“ sei. „Nächste Saison will ich weiter Minuten sammeln und mehr Verantwortung übernehmen“.