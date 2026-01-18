– Foto: Shams Amini

Toppmöller muss gehen: Eintracht reagiert auf Krise Nach einer anhaltenden sportlichen Krise und dem jüngsten 3:3-Unentschieden bei Werder Bremen hat Eintracht Frankfurt die Reißleine gezogen: Dino Toppmöller wurde als Cheftrainer entlassen. Die Entscheidung fiel wenige Tage nach dem enttäuschenden Auftritt in Bremen, bei dem die Mannschaft eine Führung in der Schlussphase aus der Hand gab und erneut wichtige Punkte verlor.

Sportvorstand Markus Krösche hatte unmittelbar nach dem Spiel noch kein klares Bekenntnis zum Trainer abgegeben und stattdessen „Konsequenzen“ angekündigt. Diese Ankündigung wurde nun umgesetzt. Die Führungsetage der Eintracht reagiert damit auf die anhaltenden sportlichen Probleme, die sich in den letzten Wochen immer deutlicher zeigten und die Mannschaft in der Bundesliga sowie in der Champions League unter Druck setzten.

Am Samstag folgte eine Krisensitzung der Vereinsführung, deren Ergebnis am Sonntag publik wurde. Der Klub teilte mit, Toppmöller werde mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden, die Entscheidung sei das Resultat einer umfassenden Analyse der vergangenen Wochen. Sportlich hatte die Eintracht ihre eigenen Ansprüche zuletzt deutlich verfehlt und drohte im Tabellenmittelfeld zu versinken. In 18 Bundesligaspielen kassierte Frankfurt bereits 39 Gegentore, die Defensive präsentierte sich wiederholt anfällig und instabil.​