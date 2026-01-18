Toppmöller muss gehen: Eintracht reagiert auf Krise

Sportvorstand Markus Krösche hatte unmittelbar nach dem Spiel noch kein klares Bekenntnis zum Trainer abgegeben und stattdessen „Konsequenzen“ angekündigt. Diese Ankündigung wurde nun umgesetzt. Die Führungsetage der Eintracht reagiert damit auf die anhaltenden sportlichen Probleme, die sich in den letzten Wochen immer deutlicher zeigten und die Mannschaft in der Bundesliga sowie in der Champions League unter Druck setzten.
Am Samstag folgte eine Krisensitzung der Vereinsführung, deren Ergebnis am Sonntag publik wurde. Der Klub teilte mit, Toppmöller werde mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden, die Entscheidung sei das Resultat einer umfassenden Analyse der vergangenen Wochen.
Sportlich hatte die Eintracht ihre eigenen Ansprüche zuletzt deutlich verfehlt und drohte im Tabellenmittelfeld zu versinken. In 18 Bundesligaspielen kassierte Frankfurt bereits 39 Gegentore, die Defensive präsentierte sich wiederholt anfällig und instabil.
Hinzu kam die Diskrepanz zwischen formulierten Champions-League-Ambitionen und der tatsächlichen Entwicklung der Mannschaft. Die schwachen Auftritte zu Jahresbeginn – inklusive des wackligen Remis in Bremen – wurden intern als Warnsignal gewertet, dass der Trend unter Toppmöller nicht mehr umkehrbar sei.
Mit der Entlassung Toppmöllers steht die Eintracht vor einer wegweisenden Trainerentscheidung. In Medienberichten werden bereits mehrere Kandidaten gehandelt, darunter prominente Namen, die dem Klub neue Impulse geben sollen.