„Topgegner“ zum Auftakt für Frechen 20

Am ersten Spieltag empfangen unsere Zwanziger am Sonntag den Siegburger SV.



Nach sieben Wochen Vorbereitung rollt am Wochenende endlich wieder der Ball im Kurt-Bornhoff-Sportpark. Zum Auftakt erwartet unsere Zwanziger am Sonntag (15:30 Uhr) mit dem Vorjahresdritten Siegburger SV ein echter Härtetest. Trainer Okan-Tamer Özbay blickt voller Vorfreude auf den Start: „Wir freuen uns riesig, dass es endlich wieder losgeht und zum Auftakt wartet direkt ein echter Topgegner. Trotz kleinerer Umbrüche im Sommer ist der Siegburger SV weiterhin extrem stark besetzt.“



Besonders wichtig wird es sein, gegen den spielstarken Gegner von Beginn an hellwach zu sein. „Wir brauchen höchste Intensität und wollen unseren Matchplan konsequent umsetzen. Solche Duelle machen Spaß und bleiben in Erinnerung. Zudem spielen wir zu Hause. Das wollen wir nutzen“, betont Özbay. Ein Blick in die Statistik spricht für die Schwarz-Weißen: In den vergangenen fünf Begegnungen gegen die Siegburger blieb man ungeschlagen – eine Serie, die es am Sonntag fortzusetzen gilt.

