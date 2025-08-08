Topfavorit Tarforst will in Mehring ein Ausrufezeichen setzen

Ruwertals Trainer Bastian Jung fordert nach dem 120-Minuten-Ritt (4:2) vor knapp einer Woche gegen denselben Gegner eine ähnlich couragierte und konzentrierte Leistung. „Nun wollen wir auch das erste Punktspiel gegen Tawern positiv gestalten. Wir wissen um einen spielerisch und physisch sehr starken Gegner, gegen den jeder Spieler an die 100 Prozent herankommen muss.“ Bis auf den urlaubenden Karsten Willems ist alles an Bord. Tawerns Coach Steve Birtz erwartet ein enges und intensives Match: „Wir wollen von der ersten Sekunde an griffig sein, unser Spiel immer wieder variieren und die Balance zwischen Ballbesitz und Umschaltspiel finden.“ Langzeitverletzt fehlen Pascal Kirch und Arek Bojes sowie Pascal Hurth, Tristan Reger, Luca Grün und Liam Vella (alle Trainingsrückstand).

Der Rheinlandligaabsteiger gastiert beim Aufsteiger auf der Lay. Beide verbindet eine langjährige gemeinsame Zeit in der höchsten Verbandsspielklasse. „Tarforst ist mit seiner sehr starken Offensive Favorit. Doch wir haben gegen sie in einem sehr interessanten Flutlichtspiel eine reelle Chance und versuchen, nicht als Verlierer vom Platz zu gehen“, betont Mehrings Co-Trainer Manuel Hubo. Er hat alle Mann an Bord. Ihre Favoritenrolle wollen die Tarforster im Auftaktmatch direkt unterstreichen. „Mit einer konzentrierten und dominanten Leistung möchten wir direkt ein Ausrufezeichen setzen und den Grundstein für eine erfolgreiche Saison legen“, erwartet FSV-Trainer Patrick Zöllner ein intensives Spiel. Wegen Knieverletzungen sind Christoph Nickl, Neil Müller-Adams und Elias Heitkötter außen vor.

FSV Salmrohr – SV Schleid (Freitag, 20 Uhr, Salmtalstadion Salmrohr)

Die Favoritenrolle nimmt Salmrohrs Coach Frank Thieltges gerne an, warnt aber vor einem unbequemen Gegner. „Wir sind vergangene Saison im Pokal gegen Schleid ausgeschieden, haben aber zweimal in der Liga gegen sie gewonnen. Schleid hat gute Fußballer in seinen Reihen und wird das Pokal-Aus am Montag in Föhren sicherlich vergessen machen wollen. Wir wollen einen guten Start hinlegen – personell habe ich die Qual der Wahl.“ SVS-Spielertrainer Taner Weins sieht die Lage so: „Salmrohr hat personell aufgerüstet und will zurück in die Rheinlandliga. Dennoch versuchen wir, sie zu ärgern und etwas Zählbares mitzunehmen. Dafür brauchen wir ein nahezu perfektes Spiel.“ Fabian Breuer (Innenbandriss), Denis Wadych (Knie) und Luca Eichner (Muskelabriss in Hüfte) fallen definitiv aus.

SG Franzenheim – SG Saartal Irsch (Samstag, 18.15 Uhr, Rasenplatz Franzenheim)

Zur Bezirksliga-Premiere erwartet Spielertrainer Michael Hassani einen schweren Gegner: „Die Saartaler sind eine erfahrene Mannschaft mit überdurchschnittlichem Offensivpotenzial. Es wird ein dickes Brett für uns. Dennoch versuchen wir, den Dreier zu ziehen und damit gleich für eine Überraschung zu sorgen.“ Luca Franzen fällt mit Knieproblemen (Patellasehnenspitzensyndrom) aus. Saartal-Sportchef Philip Kramp blickt einer kniffligen Aufgabe entgegen: „Sie bringen eine gewisse Euphorie mit in die Saison. Hinten möglichst dicht zu halten und die Zweikämpfe von Beginn an anzunehmen, sind elementare Dinge, um positiv in die Runde zu starten.“ Lucas Jakob ist nach Operation in Folge einer langwierigen Schambeinentzündung nicht an Bord.

SV Niederemmel – SG Wiesbaum (Sonntag, 14.30 Uhr, Kunstrasenplatz Piesport)

Die Moselaner gehen leicht favorisiert ins Aufsteigerduell. „Gegen einen für uns völlig unbekannten Gegner wollen wir zumindest mal nicht verlieren. Die Tagesform wird entscheiden“, erwartet Niederemmels Coach Sascha Kohr ein Duell auf Augenhöhe. Langzeitverletzt sind Marcel Koster, Manuel Leitzgen und Florian Philipps sowie Mark Sonnek (Urlaub) außen vor. Wiesbaums Spielertrainer Marco Michels fordert nach dem jüngsten 0:4 bei der SG Herforst ein anderes Gesicht von seinem Team: „Nach dem schwachen Spiel im Rheinlandpokal möchten wir eine Reaktion von der Mannschaft sehen. Es liegt eine sehr gute Trainingswoche hinter uns und wir freuen uns auf das Duell zweier Aufsteiger.“ Christian Eich, Lutz Bauer, Daniel Gurin und Janek Kill fehlen verletzungsbedingt, Tim Blech aus beruflichen Gründen.

TuS Mosella Schweich – SG Zewen (Sonntag, 14.30 Uhr, Kunstrasenplatz Schweich, Winzerkeller)

Rheinlandligaabsteiger Mosella Schweich erwartet eine erfahrene Mannschaft. „Zewen verfügt in der Offensive über Qualität. Wir wollen mit einem Heimsieg starten und benötigen dafür einen konzentrierten Auftritt, eine gute Ballzirkulation sowie vor dem Tor mehr Effizienz“, fordert Coach Thomas Schleimer drei Punkte. Julius Kalweit, Eliah Dick, Joshua Rodrigues und Niklas Cillien fehlen verletzt, Stephan Schleimer aus privaten Gründen. „Bei einem Mitaufstiegsfavoriten wollen wir von Beginn an in den Zweikämpfen dagegenhalten und Nadelstiche setzen“, weiß Zewens Coach Dominik Wintersig um eine Herkulesaufgabe. Verletzungsbedingt sind Torwart Kevin Noll, Veton Saliji und Florian Kucklick nicht dabei. Philipp Kartz und Dennis Gasteier fehlen urlaubsbedingt.

SG Geisfeld – SV Lüxem (Sonntag, 15.30 Uhr, Hybridrasenplatz Geisfeld)

Wiederaufsteiger Geisfeld möchte nach dem 1:2-Pokal-Aus gegen Zewen nun in der Liga einen erfolgreichen Auftakt hinlegen. „Lüxem hat ein gutes Team, das alles daransetzen wird, um bei uns zu gewinnen. Doch genau das wollen auch wir vor unserem Publikum. Wir wollen mit einem Dreier die ersten Punkte gegen den Abstieg holen“, unterstreicht Geisfelds Trainer Björn Probst. Felix Michels fällt wegen eines Achillessehnenrisses die gesamte Saison aus. Lorenz Scherer und André Lochen sind nach kleineren Blessuren noch keine Optionen. „Gegen einen robusten und kämpferisch starken Gegner müssen wir den Kampf annehmen. Nach dem Pokal-Aus bei der DJK St. Matthias Trier wollen wir Wiedergutmachung leisten und unbedingt mit einem Sieg starten“, fordert Lüxems Spielertrainer Patrick Schmidt die volle Konzentration. Verletzungsbedingt müssen Tino Wittkowsky, Finn Herrmann, Lukas Valerius, Leon Gilz und Sebastian Schmitt sowie Lukas Follmann (Arbeit) und Tilmann Meeth (noch gesperrt) passen.

SG Ellscheid – SV Sirzenich (Sonntag, 15.30 Uhr, Rasenplatz Udler)

Gegen eine „junge und talentierte Mannschaft wollen wir aggressiv, diszipliniert und angriffsorientiert agieren“, so Ellscheids Spielertrainer Markus Boos. Lennart Peter (Knöchel), Nils Reuter, Jan Stolz, Paul Minninger (alle im Aufbautraining) und Boos selbst (Muskelfaserriss) fehlen definitiv. „Den Auftakt gegen Ellscheid haben wir im Vorjahr 1:2 verloren, einen Test vor drei Wochen aber 2:0 gewonnen. An diese gute Leistung gilt es anzuknüpfen, um in Udler zu punkten. Doch unser Kader wird schon wieder dünner“, blickt Sirzenichs Trainer Tillmann Schweitzer sorgenvoll auf die Ausfälle von Philipp Brost (Kreuzbandriss), Tom Schüßler (Muskelfaserriss) und Kevin Walter (muskulär). Fraglich sind Ben Schneider, Jannick Boost und Tim Laudwein.

Bezirksliga Mitte:

SV Untermosel Kobern-Gondorf – TuS Ahbach (Sonntag, 15 Uhr, Kunstrasenplatz Kobern)

Ahbachs Trainer Roger Stoffels steht mit seiner Mannschaft an der Untermosel vor einer großen Herausforderung: „Die Bezirksliga Mitte ist völliges Neuland für uns. Wir wollen erst mal ankommen in der Liga. Der SV Untermosel war im Vorjahr Dritter in dieser Liga und besitzt offensiv eine große Wucht. Sie gehen früh ins Gegenpressing. Wir erwarten einen Gegner, der attackieren und intensiv anlaufen wird.“ Mit Manuel Hermes (Studium in Bonn), Michael Schüler (beruflich), Niklas Ferber (Muskelzerrung), Christoph Schmitz (Sprunggelenk) und Nils Müller (nach Operation am Schleimbeutel) fehlen Ahbach gleich fünf Leistungsträger.