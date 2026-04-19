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Ligabericht
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Topfavorit Stadtallendorf feiert 4:2 gegen Roßdorf kräftig
Teaser KOL NORD: +++ Fußball-Kreisoberliga: Die Spieler des souveränen Tabellenführers Eintracht Stadtallendorf II freuen sich über das 4:2 gegen den RSV Roßdorf gewaltig, weil der Sieg so schwer fiel +++
Marburg-Biedenkopf. Eintracht Stadtallendorf II hat in der Fußball-Kreisoberliga Nord mit dem 18. Saisonsieg den nächsten Schritt Richtung Meisterschaft getan. Den 4:2 (1:1)-Heimerfolg gegen den RSV Roßdorf stellte der Spitzenreiter am Samstag aber erst in der Schlussphase sicher.