Topfavorit Stadtallendorf feiert 4:2 gegen Roßdorf kräftig Teaser KOL NORD: +++ Fußball-Kreisoberliga: Die Spieler des souveränen Tabellenführers Eintracht Stadtallendorf II freuen sich über das 4:2 gegen den RSV Roßdorf gewaltig, weil der Sieg so schwer fiel +++ von Redaktion · Heute, 20:26 Uhr · 0 Leser

Guilherme Appel Prestes da Silva darf sich wieder mal als Torschütze feiern lassen, schwächt seine Mannschaft danach aber auch durch eine Gelb/Rote Karte. © Jens Schmidt

Marburg-Biedenkopf. Eintracht Stadtallendorf II hat in der Fußball-Kreisoberliga Nord mit dem 18. Saisonsieg den nächsten Schritt Richtung Meisterschaft getan. Den 4:2 (1:1)-Heimerfolg gegen den RSV Roßdorf stellte der Spitzenreiter am Samstag aber erst in der Schlussphase sicher.