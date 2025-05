Topduelle bei Union Klosterfelde und bei BW Petershagen/Eggersdorf

Der 25. Spieltag der Brandenburgliga verspricht Spannung auf allen Ebenen. Während im Topspiel der 1. FC Frankfurt am morgigen Freitagabend beim Spitzenreiter SG Union 1919 Klosterfelde antritt, geht es für gleich mehrere Mannschaften in der unteren Tabellenhälfte um wichtige Punkte im Kampf gegen das Abrutschen.

Der Tabellenführer empfängt mit dem 1. FC Frankfurt einen direkten Verfolger – ein echtes Spitzenspiel. Klosterfelde konnte zuletzt einen knappen 1:0-Sieg beim MSV 1919 Neuruppin feiern, als Pascal Schölzke in der 26. Minute das Tor des Tages erzielte. Frankfurt hingegen kassierte eine herbe 2:5-Heimniederlage gegen den SV Altlüdersdorf. Ceif Ben-Abdallah (11., 15.), Szymon Wierzchowski (33., 59.) und Fabien Tino Borchert (69.) trafen für die Gäste, während Sebastian Lawrenz (28., Foulelfmeter) und Danny Mank (45.+37) nur Ergebniskosmetik betreiben konnten. Das Hinspiel endete 1:1 – ein erneutes Remis würde diesmal keinem Team helfen.

Der Brandenburger SC Süd 05 reist mit Rückenwind an, nachdem Patrick Richter (27., 40., 90.), Uthman Mustapha (9., 43.) und Pedro Paulo Nonato Alves (50.) beim 6:1 in Zehdenick für einen klaren Sieg sorgten. Jan Heumer traf für die Gastgeber spät (78.). Lübben dagegen musste eine historische 0:10-Heimpleite gegen Werderaner FC Viktoria 1920 hinnehmen – mit vier Treffern von Lennart Buchholz (4., 13., 40., 47.). Auch das Hinspiel war spektakulär: Süd 05 siegte mit drei Treffern von Patrick Richter in der Schlussphase mit 4:2.

