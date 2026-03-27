Topduell WiWa vs. Mitterdorf – Kellergipfel im Regental

Willmering-Waffenbrunn oder Mitterdorf: Wer verschafft sich einen Vorteil im Rennen um Platz zwei? – Foto: Lisa Schmaderer

Ein Spitzenspiel und ein Abstiegskracher stehen am 20. Spieltag der Kreisliga Ost im Blickpunkt der Aufmerksamkeit. „Oben“ kämpfen der Rangzweite SpVgg Mitterdorf und der Dritte SpVgg Willmering-Waffenbrunn im Direktduell ums Relegationsticket. Der inzwischen enteilte Spitzenreiter FC Ränkam ist parallel beim FC Chamerau gefordert. „Unten“ geht es beim Aufeinandertreffen der SG Regental mit dem FC Untertraubenbach um ganz wichtige Punkte gegen den Abstieg.



Hinspiel: 0:1. Bereits am heutigen Freitagabend tritt die SG Schönthal-Premeischl (10., 24) bei der SG Waldmünchen/Geigant (9., 25) an. Die beiden Kontrahenten stehen im Mittelfeld der Tabelle mit nur einem Punkt Unterschied. Zuletzt gaben sich die Gäste gegen die SG Michelsdorf/Cham II knapp geschlagen, während sich die Hausherren der Partie mit einem Treffer in der zweiten Halbzeit gegen die SG Regental die volle Punktausbeute einholten.







Hinspiel: 2:2. Die SG Schloßberg (6., 30) empfängt am Sonntag den 1. FC Miltach (7., 28) zum Rückrundenspiel. Beide Teams konnten sich zuletzt den Dreier sichern: Die Hausherren holte sich die Maximalausbeute auf heimischem Terrain gegen den FC Untertraubenbach und der FC Miltach bezwang am vergangenen Wochenende die SpVgg Willmering-Waffenbrunn knapp.







Hinspiel: 4:3. Der FC Untertraubenbach (13., 13) ist am 20. Spieltag bei der SG Regental (12., 16) gefordert. Am vergangenen Spieltag konnten sich die Regental-Kicker gegen die SG Waldmünchen/Geigant nicht behaupten. Doch auch der FCU ging zuletzt leer aus und steckte eine klare Niederlage gegen die SG Schloßberg ein.







Hinspiel: 5:0. Auf dem Kunstrasenplatz in Vilzing trifft die SG Zandt/Vilzing II (4., 33) am kommenden Sonntag der SG Michelsdorf/Cham II (5., 31) gegenüber. Michelsdorf/Cham II sicherte sich am vergangenen Wochenende die Maximalausbeute bei der SG Schönthal-Premeischl, die SG Zandt hingegen musste sich knapp beim Tabellenführer FC Ränkam geschlagen geben und ging somit leer aus.













Hinspiel: 1:5. Tabellenschlusslicht 1. FC Rötz (14., 4) macht den Gastgeber für die SpVgg Eschlkam (11., 21). Die Hausherren der Partie mussten sich zuletzt gegen den FC Chamerau klar geschlagen geben und konnten in der bisherigen Saison nur einmal die Maximalausbeute einholen. Derweil holten sich die Eschlkamer vor Wochenfrist mit nur einem Treffer einen wichtigen und überraschenden Dreier bei der SpVgg Mitterdorf.







Hinspiel: 2:1. An diesem Sonntag prallt die SpVgg Mitterdorf (2., 38) zum Spitzenspiel auf die SpVgg Willmering-Waffenbrunn (3., 34). Beide Teams konnten sich zuletzt nicht behaupten. Die Hausherren des kommenden Matches unterlagen knapp dem FC Miltach und der Rangzweite aus Mitterdorf patzte auf heimischem Terrain gegen die SpVgg Eschlkam.





So., 29.03.2026, 15:30 Uhr FC Chamerau FC Chamerau FC Ränkam FC Ränkam 15:30 PUSH



Wenig zu verlieren hat der FC Chamerau (8., 28) im Duell mit Tabellenführer FC Ränkam (1., 48). Mit einem knappen Dreier ging Ränkam zuletzt gegen die SG Zandt/Vilzing II vom Feld, der FC Chamerau hingegen netzte am vergangenen Spieltag fünf Mal ein und holte sich damit den Dreier beim 1. FC Rötz.