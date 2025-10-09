Topduell um Platz drei: Hondelage reist mit Rückenwind nach Peine

Trainer Rafael Schindzielorz erwartet eine anspruchsvolle Aufgabe: „Peine hat sich echt gut entwickelt zur letzten Saison. Sie wollen das Spiel machen und erzeugen vorne viel Druck. Darauf müssen wir vorbereitet sein.“ Der Coach fordert von seiner Mannschaft maximale Konzentration: „Wir müssen hellwach sein und schnell nach vorne spielen.“

Während Hondelage zuletzt mit dem 8:0 gegen den FC Helmstedt ein deutliches Ausrufezeichen setzte, musste Peine beim 1:2 in Lamme einen Rückschlag hinnehmen. Die Partie dürfte also richtungsweisend sein: Wer gewinnt, bleibt oben dran – wer verliert, verliert ein wenig den Anschluss an die Top drei.

Mit Michel Broders und Amed Koulibaly stehen zwei Offensivakteure im Fokus, die zuletzt gemeinsam sechs Tore beisteuerten. Auf der Gegenseite verfügt Peine ebenfalls über viel Qualität im Angriff, allen voran Can Kocak und der torgefährliche Adil Eser.

Für Schindzielorz und sein Team geht es darum, an die starke Form der vergangenen Woche anzuknüpfen. Mit einem Sieg könnte Hondelage nicht nur Peine hinter sich lassen, sondern den dritten Tabellenplatz festigen – und sich endgültig als Topteam der Liga etablieren.