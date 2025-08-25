Topduell: Spitzenreiter Hallescher FC erwartet den FSV 63 Luckenwalde

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Morgen, 17:30 Uhr BFC Preussen BFC Preussen BSG Chemie Leipzig BSG Chemie 17:30 live PUSH

Im Duell der beiden Kellerkinder will der BFC Preussen den misslungenen Auftritt in Luckenwalde hinter sich lassen. Nach der 0:3-Niederlage will das Team aus Berlin nun unbedingt zu Hause punkten. Die Gäste aus Leipzig stehen nach vier Spielen noch ohne Punkt da und kassierten zuletzt ein unglückliches 2:3 gegen Babelsberg. Der Druck ist auf beiden Seiten groß, ein Befreiungsschlag würde neue Hoffnung geben. ---

Morgen, 19:00 Uhr Hallescher FC HallescherFC FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde 19:00 live PUSH

Das Spitzenspiel des Spieltags steigt in Halle. Der Hallesche FC geht mit weißer Weste in diese Partie, zuletzt feierten die Saalestädter einen Last-Minute-Erfolg beim 2:1 in Erfurt. Gegner FSV 63 Luckenwalde reist mit breiter Brust an: Der 3:0-Heimsieg über BFC Preussen war ein deutliches Ausrufezeichen. Beide Teams wollen ihre Serien fortsetzen. ---

Morgen, 19:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena FC CZ Jena FC Hertha 03 Zehlendorf FC Hertha 03 19:00 live PUSH

Im Ernst-Abbe-Sportfeld empfängt der FC Carl Zeiss Jena das noch punktlose Schlusslicht FC Hertha 03 Zehlendorf. Jena konnte am letzten Spieltag beim 0:0 in Zwickau einen Zähler mitnehmen, ist aber in der Pflicht, einen Dreier zu holen, um in der Spitzengruppe zu bleiben. Zehlendorf hingegen verlor daheim gegen Lok Leipzig knapp mit 0:1 und wartet weiter auf den ersten Punktgewinn. ---

Ein Verfolgerduell steht in Fürstenwalde an, wenn die VSG Altglienicke den FC Rot-Weiß Erfurt empfängt. Altglienicke feierte zuletzt in Eilenburg einen 2:0-Auswärtssieg und geht mit viel Selbstvertrauen in diese Partie. Erfurt dagegen kassierte in der Nachspielzeit eine bittere 1:2-Heimniederlage gegen Spitzenreiter Halle, trotz langer Unterzahl nach einer frühen Roten Karte. Beide Teams stehen punktgleich hinter der Spitzengruppe und wollen mit einem Sieg ein Ausrufezeichen setzen. ---

Mi., 27.08.2025, 18:00 Uhr ZFC Meuselwitz Meuselwitz FC Eilenburg Eilenburg 18:00 live PUSH

Der ZFC Meuselwitz empfängt den FC Eilenburg. Die Thüringer holten zuletzt ein hart erkämpftes 1:1 beim BFC Dynamo und warten weiter auf den ersten Saisonsieg. Eilenburg kassierte hingegen eine 0:2-Heimpleite gegen Altglienicke und muss sich steigern, um nicht früh in den Tabellenkeller abzurutschen. Beide Teams stehen im unteren Drittel und wissen, dass dieses Spiel richtungsweisend ist. ---

Tradition pur gibt es in Leipzig, wo der 1. FC Lokomotive Leipzig den Chemnitzer FC empfängt. Lok setzte sich am letzten Spieltag mit 1:0 bei Hertha 03 Zehlendorf durch, musste aber nach einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl kämpfen. Chemnitz dagegen verlor vor heimischem Publikum mit 2:4 gegen den 1. FC Magdeburg II und steht unter Zugzwang, um nicht den Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu verlieren. ---

Mi., 27.08.2025, 19:00 Uhr Hertha BSC Hertha BSC II FSV Zwickau FSV Zwickau 19:00 live PUSH

Die zweite Mannschaft von Hertha BSC trifft auf den FSV Zwickau. Die Berliner erkämpften sich zuletzt ein 1:1 in Greifswald, während Zwickau zu Hause gegen Jena ein 0:0 erreichte. Beide Teams wollen mit einem Sieg den Sprung ins gesicherte Mittelfeld schaffen. Besonders Hertha II will den Heimvorteil nutzen, um sich in der Tabelle nach oben zu arbeiten. ---

Mi., 27.08.2025, 19:00 Uhr SV Babelsberg 03 Babelsberg Greifswalder FC Greifswald 19:00 live PUSH

Im Karl-Liebknecht-Stadion empfängt der SV Babelsberg 03 den Greifswalder FC. Babelsberg holte am letzten Spieltag einen knappen, aber wichtigen 3:2-Erfolg bei Chemie Leipzig, während Greifswald in einer umkämpften Partie ein 1:1 gegen Hertha BSC II erreichte. Beide Teams stehen im Mittelfeld, wissen aber, dass mit einem Dreier der Anschluss an die obere Tabellenhälfte hergestellt werden kann. ---