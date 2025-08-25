 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
– Foto: Marcel Junghanns

Topduell: Spitzenreiter Hallescher FC erwartet den FSV 63 Luckenwalde

Regionalliga Nordost: Die Übersicht über die Partien des 5. Spieltags

Regionalliga Nordost
Hertha BSC II
Erfurt
Babelsberg
FC CZ Jena

Der fünfte Spieltag der Regionalliga Nordost verspricht packende Partien. Am morgigen Dienstag und am Mittwoch sind die Teams in der englischen Woche gefordert. Im Topduell empfängt Spitzenreiter Hallescher FC den Tabellendritten FSV 63 Luckenwalde.

---

Morgen, 17:30 Uhr
BFC Preussen
BFC Preussen
BSG Chemie Leipzig
BSG Chemie Leipzig
17:30live

Im Duell der beiden Kellerkinder will der BFC Preussen den misslungenen Auftritt in Luckenwalde hinter sich lassen. Nach der 0:3-Niederlage will das Team aus Berlin nun unbedingt zu Hause punkten. Die Gäste aus Leipzig stehen nach vier Spielen noch ohne Punkt da und kassierten zuletzt ein unglückliches 2:3 gegen Babelsberg. Der Druck ist auf beiden Seiten groß, ein Befreiungsschlag würde neue Hoffnung geben.

---

Morgen, 19:00 Uhr
Hallescher FC
Hallescher FC
FSV 63 Luckenwalde
FSV 63 Luckenwalde
19:00live

Das Spitzenspiel des Spieltags steigt in Halle. Der Hallesche FC geht mit weißer Weste in diese Partie, zuletzt feierten die Saalestädter einen Last-Minute-Erfolg beim 2:1 in Erfurt. Gegner FSV 63 Luckenwalde reist mit breiter Brust an: Der 3:0-Heimsieg über BFC Preussen war ein deutliches Ausrufezeichen. Beide Teams wollen ihre Serien fortsetzen.

---

Morgen, 19:00 Uhr
FC Carl Zeiss Jena
FC Carl Zeiss Jena
FC Hertha 03 Zehlendorf
FC Hertha 03 Zehlendorf
19:00live

Im Ernst-Abbe-Sportfeld empfängt der FC Carl Zeiss Jena das noch punktlose Schlusslicht FC Hertha 03 Zehlendorf. Jena konnte am letzten Spieltag beim 0:0 in Zwickau einen Zähler mitnehmen, ist aber in der Pflicht, einen Dreier zu holen, um in der Spitzengruppe zu bleiben. Zehlendorf hingegen verlor daheim gegen Lok Leipzig knapp mit 0:1 und wartet weiter auf den ersten Punktgewinn.

---

Morgen, 19:00 Uhr
VSG Altglienicke
VSG Altglienicke
FC Rot-Weiß Erfurt
FC Rot-Weiß Erfurt
19:00live

Ein Verfolgerduell steht in Fürstenwalde an, wenn die VSG Altglienicke den FC Rot-Weiß Erfurt empfängt. Altglienicke feierte zuletzt in Eilenburg einen 2:0-Auswärtssieg und geht mit viel Selbstvertrauen in diese Partie. Erfurt dagegen kassierte in der Nachspielzeit eine bittere 1:2-Heimniederlage gegen Spitzenreiter Halle, trotz langer Unterzahl nach einer frühen Roten Karte. Beide Teams stehen punktgleich hinter der Spitzengruppe und wollen mit einem Sieg ein Ausrufezeichen setzen.

---

Mi., 27.08.2025, 18:00 Uhr
ZFC Meuselwitz
ZFC Meuselwitz
FC Eilenburg
FC Eilenburg
18:00live

Der ZFC Meuselwitz empfängt den FC Eilenburg. Die Thüringer holten zuletzt ein hart erkämpftes 1:1 beim BFC Dynamo und warten weiter auf den ersten Saisonsieg. Eilenburg kassierte hingegen eine 0:2-Heimpleite gegen Altglienicke und muss sich steigern, um nicht früh in den Tabellenkeller abzurutschen. Beide Teams stehen im unteren Drittel und wissen, dass dieses Spiel richtungsweisend ist.

---

Mi., 27.08.2025, 19:00 Uhr
1. FC Lokomotive Leipzig
1. FC Lokomotive Leipzig
Chemnitzer FC
Chemnitzer FC
19:00live

Tradition pur gibt es in Leipzig, wo der 1. FC Lokomotive Leipzig den Chemnitzer FC empfängt. Lok setzte sich am letzten Spieltag mit 1:0 bei Hertha 03 Zehlendorf durch, musste aber nach einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl kämpfen. Chemnitz dagegen verlor vor heimischem Publikum mit 2:4 gegen den 1. FC Magdeburg II und steht unter Zugzwang, um nicht den Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu verlieren.

---

Mi., 27.08.2025, 19:00 Uhr
Hertha BSC
Hertha BSC
FSV Zwickau
FSV Zwickau
19:00live

Die zweite Mannschaft von Hertha BSC trifft auf den FSV Zwickau. Die Berliner erkämpften sich zuletzt ein 1:1 in Greifswald, während Zwickau zu Hause gegen Jena ein 0:0 erreichte. Beide Teams wollen mit einem Sieg den Sprung ins gesicherte Mittelfeld schaffen. Besonders Hertha II will den Heimvorteil nutzen, um sich in der Tabelle nach oben zu arbeiten.

---

Mi., 27.08.2025, 19:00 Uhr
SV Babelsberg 03
SV Babelsberg 03
Greifswalder FC
Greifswalder FC
19:00live

Im Karl-Liebknecht-Stadion empfängt der SV Babelsberg 03 den Greifswalder FC. Babelsberg holte am letzten Spieltag einen knappen, aber wichtigen 3:2-Erfolg bei Chemie Leipzig, während Greifswald in einer umkämpften Partie ein 1:1 gegen Hertha BSC II erreichte. Beide Teams stehen im Mittelfeld, wissen aber, dass mit einem Dreier der Anschluss an die obere Tabellenhälfte hergestellt werden kann.

---

Mi., 27.08.2025, 19:00 Uhr
1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg
BFC Dynamo
BFC Dynamo
19:00live

Der Aufsteiger 1. FC Magdeburg II will nach dem beeindruckenden 4:2-Auswärtserfolg beim Chemnitzer FC den nächsten Coup landen. Im Heimspiel gegen den BFC Dynamo treffen die Magdeburger auf ein Team, das zuletzt beim 1:1 gegen Meuselwitz erneut Punkte liegen ließ. Für den BFC wird das Spiel richtungsweisend, um nicht weiter in den Tabellenkeller zu rutschen.

