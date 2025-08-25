Topduell: Spitzenreiter Hallescher FC erwartet den FSV 63 Luckenwalde

Der fünfte Spieltag der Regionalliga Nordost verspricht packende Partien. Am morgigen Dienstag und am Mittwoch sind die Teams in der englischen Woche gefordert. Im Topduell empfängt Spitzenreiter Hallescher FC den Tabellendritten FSV 63 Luckenwalde.
Im Duell der beiden Kellerkinder will der BFC Preussen den misslungenen Auftritt in Luckenwalde hinter sich lassen. Nach der 0:3-Niederlage will das Team aus Berlin nun unbedingt zu Hause punkten. Die Gäste aus Leipzig stehen nach vier Spielen noch ohne Punkt da und kassierten zuletzt ein unglückliches 2:3 gegen Babelsberg. Der Druck ist auf beiden Seiten groß, ein Befreiungsschlag würde neue Hoffnung geben.
---
Das Spitzenspiel des Spieltags steigt in Halle. Der Hallesche FC geht mit weißer Weste in diese Partie, zuletzt feierten die Saalestädter einen Last-Minute-Erfolg beim 2:1 in Erfurt. Gegner FSV 63 Luckenwalde reist mit breiter Brust an: Der 3:0-Heimsieg über BFC Preussen war ein deutliches Ausrufezeichen. Beide Teams wollen ihre Serien fortsetzen.
---
Im Ernst-Abbe-Sportfeld empfängt der FC Carl Zeiss Jena das noch punktlose Schlusslicht FC Hertha 03 Zehlendorf. Jena konnte am letzten Spieltag beim 0:0 in Zwickau einen Zähler mitnehmen, ist aber in der Pflicht, einen Dreier zu holen, um in der Spitzengruppe zu bleiben. Zehlendorf hingegen verlor daheim gegen Lok Leipzig knapp mit 0:1 und wartet weiter auf den ersten Punktgewinn.
---
Ein Verfolgerduell steht in Fürstenwalde an, wenn die VSG Altglienicke den FC Rot-Weiß Erfurt empfängt. Altglienicke feierte zuletzt in Eilenburg einen 2:0-Auswärtssieg und geht mit viel Selbstvertrauen in diese Partie. Erfurt dagegen kassierte in der Nachspielzeit eine bittere 1:2-Heimniederlage gegen Spitzenreiter Halle, trotz langer Unterzahl nach einer frühen Roten Karte. Beide Teams stehen punktgleich hinter der Spitzengruppe und wollen mit einem Sieg ein Ausrufezeichen setzen.
---
Der ZFC Meuselwitz empfängt den FC Eilenburg. Die Thüringer holten zuletzt ein hart erkämpftes 1:1 beim BFC Dynamo und warten weiter auf den ersten Saisonsieg. Eilenburg kassierte hingegen eine 0:2-Heimpleite gegen Altglienicke und muss sich steigern, um nicht früh in den Tabellenkeller abzurutschen. Beide Teams stehen im unteren Drittel und wissen, dass dieses Spiel richtungsweisend ist.
---
Tradition pur gibt es in Leipzig, wo der 1. FC Lokomotive Leipzig den Chemnitzer FC empfängt. Lok setzte sich am letzten Spieltag mit 1:0 bei Hertha 03 Zehlendorf durch, musste aber nach einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl kämpfen. Chemnitz dagegen verlor vor heimischem Publikum mit 2:4 gegen den 1. FC Magdeburg II und steht unter Zugzwang, um nicht den Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu verlieren.
---
Die zweite Mannschaft von Hertha BSC trifft auf den FSV Zwickau. Die Berliner erkämpften sich zuletzt ein 1:1 in Greifswald, während Zwickau zu Hause gegen Jena ein 0:0 erreichte. Beide Teams wollen mit einem Sieg den Sprung ins gesicherte Mittelfeld schaffen. Besonders Hertha II will den Heimvorteil nutzen, um sich in der Tabelle nach oben zu arbeiten.
---
Im Karl-Liebknecht-Stadion empfängt der SV Babelsberg 03 den Greifswalder FC. Babelsberg holte am letzten Spieltag einen knappen, aber wichtigen 3:2-Erfolg bei Chemie Leipzig, während Greifswald in einer umkämpften Partie ein 1:1 gegen Hertha BSC II erreichte. Beide Teams stehen im Mittelfeld, wissen aber, dass mit einem Dreier der Anschluss an die obere Tabellenhälfte hergestellt werden kann.
---
Der Aufsteiger 1. FC Magdeburg II will nach dem beeindruckenden 4:2-Auswärtserfolg beim Chemnitzer FC den nächsten Coup landen. Im Heimspiel gegen den BFC Dynamo treffen die Magdeburger auf ein Team, das zuletzt beim 1:1 gegen Meuselwitz erneut Punkte liegen ließ. Für den BFC wird das Spiel richtungsweisend, um nicht weiter in den Tabellenkeller zu rutschen.
