Topduell: RSV Eintracht 1949 fordert Spitzenreiter SC Freital heraus

NOFV-Oberliga Süd: Die Übersicht über die Partien des 15. Spieltags

Der 15. Spieltag der NOFV-Oberliga Süd bringt Duelle mit besonderer Schärfe: Der Tabellenführer SC Freital trifft auf den unmittelbaren Verfolger RSV Eintracht 1949, während mehrere Teams aus der unteren Tabellenhälfte nach einem dringend benötigten Signal suchen. Die jüngsten Ergebnisse sorgen für klare Rollen – aber längst nicht für klare Erwartungen.

Fr., 05.12.2025, 19:00 Uhr
FSV Budissa Bautzen
FSV Budissa BautzenBautzen
VfB Auerbach 1906
VfB Auerbach 1906Auerbach
19:00

Bautzen empfängt Auerbach in sehr unterschiedlicher Stimmungslage. Die Hausherren kommen von einem 0:2 in Halberstadt, konnten dort vor allem offensiv kaum Akzente setzen und verloren auch noch Jannik Käppler mit der Roten Karte. Auerbach dagegen musste wetterbedingt pausieren – die Partie gegen Freital wurde abgesagt. Dieses zusätzliche Maß an Frische könnte den Gästen helfen, die in der Tabelle punktgleich mit Bautzen stehen. Beide Teams wissen: Ein Sieg hält Anschluss an das obere Mittelfeld, eine Niederlage wäre ein Rückschritt.

Sa., 06.12.2025, 13:00 Uhr
SC Freital
SC FreitalSC Freital
RSV Eintracht 1949
RSV Eintracht 1949RSV Eintr.
13:00

Das absolute Highlight des Spieltags: Tabellenführer Freital trifft auf Verfolger RSV Eintracht 1949. Während Freital am vergangenen Wochenende wegen Spielabsage nicht eingriff, fegte der RSV den FC Einheit Rudolstadt mit einem beeindruckenden 5:0 vom Platz. Besonders die Offensivreihe machte Eindruck. Freital wird sofort auf Betriebstemperatur sein müssen, wenn die eigene Serie an der Tabellenspitze weiter Bestand haben soll. Für die Eintracht bietet sich die Chance, den Titelkampf noch enger zu machen.

Sa., 06.12.2025, 13:00 Uhr
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt
FC Grimma
FC GrimmaFC Grimma
13:00

Rudolstadt steht nach dem deutlichen 0:5 beim RSV Eintracht unter Druck. Der Auftritt war geprägt von geringer Gegenwehr in der Defensive. Grimma hingegen kam am Wochenende nicht zum Einsatz – die Partie gegen Plauen fiel aus. Beide Teams suchen Stabilität, doch Rudolstadt muss zu Hause ein anderes Gesicht zeigen. Grimma steckt im Tabellenkeller und braucht dringend Punkte. Dieses Duell ist für beide richtungsweisend.

Sa., 06.12.2025, 13:00 Uhr
VFC Plauen
VFC PlauenVFC Plauen
Bischofswerdaer FV 08
Bischofswerdaer FV 08BFV 08
13:00live

Plauen empfängt den BFV 08 nach einer Zwangspause. Der VFC konnte zuletzt keine Fehlersuche betreiben, sondern musste das ausgefallene Spiel in Grimma abhaken. Bischofswerda dagegen holte mit dem 1:1 gegen Krieschow einen wertvollen Zähler. Besonders die schnelle Reaktion auf Rückschläge – so wie der unmittelbare Ausgleich – spricht für moralische Widerstandsfähigkeit. Plauen bleibt in Reichweite der oberen Plätze, doch der BFV reist mit dem klaren Ziel an, sich von den Abstiegsrängen zu lösen.

Sa., 06.12.2025, 13:00 Uhr
VfB 1921 Krieschow
VfB 1921 KrieschowKrieschow
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
13:00

Krieschow sammelte beim 1:1 in Bischofswerda einen Punkt, sicherte sich aber eindeutig weniger, als möglich gewesen wäre. Der schnelle Ausgleich von Andy Hebler war stark, doch danach mangelte es an Entschlossenheit. Lok Stendal wiederum hatte spielfrei und steckt tief im Tabellenkeller fest. Die Pause kann helfen, aber der Druck wächst. Krieschow weiß, dass ein Sieg nötig ist, um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht zu verlieren – und die Favoritenrolle ist klar verteilt.

So., 07.12.2025, 13:00 Uhr
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
VfB Empor Glauchau
VfB Empor GlauchauVfB Glauchau
13:00

Sandersdorf will nach der Spielabsage in Stendal dort weitermachen, wo die Mannschaft zuvor in beeindruckender Form aufgehört hatte: dem 5:0-Sieg über Bischofswerda. Glauchau reist jedoch mit Rückenwind an: Ein 2:0 gegen Wernigerode zeigte defensive Stabilität und klare Angriffe. Beide Teams haben derzeit Selbstvertrauen – und beide brauchen Punkte, um im Mittelfeld nicht abzustürzen. Ein Duell mit offenem Ausgang.

Sa., 06.12.2025, 13:00 Uhr
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode
1. SC 1911 Heiligenstadt
1. SC 1911 HeiligenstadtHeiligenst.
13:00

Wernigerode verlor zuletzt mit 0:2 in Glauchau, während Heiligenstadt einen emotionalen 3:2-Erfolg über den VfL Halle 96 feierte. Besonders beeindruckend war dabei die Moral. Wernigerode steht auf Rang elf und braucht jedoch Konstanz. Heiligenstadt hingegen hat mit nun acht Saisonpunkten den ersehnten Befreiungsschlag gesetzt. Das Momentum spricht für die Gäste – aber Wernigerode verfügt über Qualität, um vor eigenem Publikum zu antworten.

So., 07.12.2025, 13:00 Uhr
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
13:00live

Halle geht mit schmerzlicher Erinnerung aus dem Spiel in Heiligenstadt ins Heimspiel: Eine 2:3-Niederlage nach zwei Führungen kostete wichtige Punkte. Die Defensive wirkte dabei anfällig. Halberstadt hingegen kommt mit frischem Selbstvertrauen – ein 2:0 gegen Bautzen, defensiv stabil, mit einem verwandelten Foulelfmeter von Pascal Hackethal und einem späten Treffer von Joel-Pascal Klaschka. Als Tabellendritter kann der VfB bei einem Auswärtssieg weiter Druck auf die Spitze ausüben. Halle dagegen muss Stabilität zurückgewinnen, um nicht nach unten abzurutschen.

