– Foto: Malte Wüst

Topduell mit Signalwirkung und Derby in Konzen Das Gipfeltreffen zwischen Tabellenführer Uevekoven und Verfolger Kohlscheid zieht die Blicke auf sich, doch auch in der unteren Tabellenhälfte geht es um viel. Verlinkte Inhalte BZL Mittelrhein St. 4 Lohn Richterich Ay-Yildizsp. Hilfarth + 12 weitere

Konzen, Roetgen, Mariadorf und Lohn kämpfen um dringend benötigte Punkte. Zahlreiche Trainer äußerten sich vorab – mit offenen Worten, ehrlichen Einschätzungen und klaren Zielen.

"Er hat seine Handschrift in der Mannschaft verinnerlicht" In Haaren trifft ein formstarker Gastgeber auf einen Aufstiegsanwärter. DJK-Trainer Jürgen Lipka betont die Entwicklung des Gegners: „Das Hinspiel haben wir sehr unglücklich 3:2 in der letzten Minute verloren. Eicherscheid ist noch voll im Aufstiegsrennen involviert – vollkommen zurecht. Die haben in der Rückrunde vier von fünf Spielen gewonnen, gegen starke Gegner gespielt, unter anderem Richterich mit 7:1 geschlagen. Die Mannschaft hat sich in den letzten zwei Jahren unter meinem Kollegen Sandro Bergs extremst entwickelt. Taktisch sehr variabel und sie spielen einen sehr guten Fußball. Man erkennt direkt eine Spielidee. Respekt vor meinem jungen Kollegen – er hat seine Handschrift in der Mannschaft verinnerlicht.“ Lipka sieht das Spiel als Bonus: „Für uns ist es im Grunde das fünfte Topspiel von sechs Rückrundenpartien – wir sehen das Sonntag als Jokerspiel. Ich finde, wir spielen aktuell besseren Fußball als in der Hinrunde. Gegen Ay-Yildizspor haben wir verdient gewonnen.“

Eicherscheids Trainer Sandro Bergs warnt vor dem Gastgeber: „Sehr unangenehme Aufgabe in Haaren, die sich wieder gefangen haben und eine bessere Rückrunde spielen. Haaren hat gut gepunktet trotz schwierigem Auftaktprogramm. Wir fahren aber natürlich mit Selbstbewusstsein dorthin und wollen gewinnen – erstmals unter meiner Regie.“ Morgen, 15:00 Uhr DJK FV Haaren Haaren Germania Eicherscheid Eicherscheid 15:00 PUSH

Mariadorf unter Druck - aber Brandt warnt! Hilfarth ist gefestigt, Mariadorf unter Druck. Trainer Nils Brandt warnt: „Wird sicherlich ein schwieriges Spiel. Mariadorf ist wieder auf einen Abstiegsplatz gerutscht – das macht die Sache nicht einfacher. Wir wissen um die Stärke der Spieler in ihren Reihen. Wir werden alles tun, um unsere Serie auszubauen – wohlwissend, dass es schwer wird.“ Mariadorfs Dominic Bouge erwartet ebenfalls eine harte Aufgabe: „Wir wollen natürlich irgendwie punkten. Es wird ein sehr schwieriges Auswärtsspiel auf ungewohntem Untergrund.“

Morgen, 15:00 Uhr Germania Hilfarth Hilfarth SV Alemannia Mariadorf Mariadorf 15:00 PUSH

"Konzen wird sich revanchieren wollen" Kellerduell mit Derbycharakter. Roetgens Trainer Jerome Janßen erwartet einen Gegner mit Wiedergutmachungswillen: „Konzen wird sich für die Niederlage im letzten Derby und aus der Hinrunde revanchieren wollen. Wir erwarten einen kampfstarken Gegner, der seine schnellen Stürmer ins Spiel bringt. Aktuell sieht’s bei uns nicht gut aus – viele Verletzte, Kranke und Gesperrte. Dennoch werden wir alles versuchen, mindestens einen Punkt mitzunehmen. Jeder Punkt zählt – wir stecken mitten im Abstiegskampf.“ Konzens Coach Mathias Kaulartz will den Heimvorteil nutzen: „Das schwere Auftaktprogramm mit allen Mannschaften von oben haben wir hinter uns und dabei sechs Punkte eingefahren. Bis auf das Spiel beim KBC haben wir gut performt.“ Zum verlorenen Derby in Eicherscheid findet er klare Worte: „Das Derby hatte wenig mit Fußball zu tun. Leider mussten wir auf einem Acker spielen – dem Gastgeber war der Umsatz wichtiger als ein vernünftiges Spiel auf dem neuen Kunstrasen. Erste Halbzeit war okay, zweite fiel das 1:1 aus dem Nichts – dann haben wir Lehrgeld bezahlt. Aufgrund der zweiten Hälfte ist der Sieg für Eicherscheid verdient.“ Zum kommenden Spiel sagt er: „Nun zählt der Fokus auf das nächste Derby gegen Roetgen. Es ist ein Heimspiel – das wollen wir definitiv gewinnen. Aber wir brauchen Geduld. Das wird unangenehm, wir müssen mehr Leidenschaft zeigen. Roetgen ist schwer zu bespielen und will endlich den ersten Dreier 2025 holen. Meine junge Mannschaft ist vorgewarnt.“