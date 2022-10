Topduell Kaltenbrunn vs. Edelsfeld von besonderem Interesse Die beiden punktgleichen Verfolger von Ligaprimus Hahnbach kreuzen die Klingen.

Großkampfstimmung herrscht am kommenden Sonntag in Kaltenbrunn, wenn der gastgebende Tabellendritte (3./27) auf den Zweiten aus Edelsfeld (2./27) prallt. Für beide Kontrahenten geht es darum, weiter dem mit nur einem Punkt Vorsprung auf Rang 1 liegenden SV Hahnbach II im Nacken zu sitzen und zudem einen direkten Konkurrenten um die Aufstiegsplätze wichtiges Punktegut abzuknöpfen. Aufgrund des Heimvorteils dürfte der FCK leichter favorisiert sein, allerdings darf grundsätzlich ein enges Spiel erwartet werden, in dem Kleinigkeiten wohl mitentscheidend sind.

Kaum Gefahr droht dem Ligaprimus aus Hahnbach (1./28), im Duell der Bezirksligareserven wird sich die Heimelf von der SV Grafenwöhr (11./11) nicht die Butter vom Brot nehmen lassen.

Vor kniffligen Aufgaben stehen die drei am Ende des Klassements platzierten Teams. Sowohl Schlußlicht SpVgg Neustadt am Kulm (14./6 - beim Nachbarderby in Kemnath), als auch die SG Sorghof (13./6 - gegen Etzelwang) und schließlich Aufsteiger SV Riglasreuth (12./10 - in Eschenbach) sind in ihren Matches Außenseiter und müssen sich schon gewaltig strecken, um am Wochenende Zählbares im Kampf ums Dasein zu ernten.