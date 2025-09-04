Topduell in Ottenstein und Kellerkrimi in Negenborn

Am Freitagabend eröffnet die SG Sollingtor gegen TuSpo Grünenplan den Spieltag. Am Samstag stehen sich der VfB Negenborn und die SG Holzberg im Duell zweier siegloser Teams gegenüber. Der Sonntag bringt gleich fünf Begegnungen: Der MTV Bevern trifft auf den VfL Dielmissen, die SG Wesertal empfängt den FC Stadtoldendorf. Außerdem kommt es zum Duell der ambitionierten Teams SCM Bodenwerder und MTSV Eschershausen. Für den TSV Ottenstein steht das Verfolgerduell gegen den TSV Holenberg an, ehe am 23. November das Spitzenspiel zwischen dem SV 06 Holzminden und Tabellenführer TSV Kirchbrak nachgeholt wird.

SG Sollingtor – TuSpo Grünenplan (Fr., 05.09., 19:00 Uhr) Am Freitagabend stehen sich zwei Teams aus der unteren Tabellenregion gegenüber. Die SG Sollingtor wartet noch immer auf den ersten Punkt, während TuSpo Grünenplan bislang einmal Unentschieden spielte. Für beide geht es darum, den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren.

___ VfB Negenborn – SG Holzberg (Sa., 06.09., 14:00 Uhr) Am Samstag steigt das Kellerduell. Schlusslicht Negenborn hat alle vier Spiele verloren und kassierte bereits 18 Gegentreffer. Holzberg konnte bislang in drei Spielen ebenfalls nicht punkten. Beide Teams stehen somit unter Druck, endlich die ersten Zähler einzufahren.

___ MTV Bevern – VfL Dielmissen (So., 07.09., 15:00 Uhr) Der MTV Bevern will nach zwei Siegen zuletzt gegen den VfL Dielmissen nachlegen. Besonders im Fokus steht Til Engelmann, der mit fünf Treffern zu den besten Torjägern der Liga zählt. Dielmissen liegt aktuell auf Rang sechs und könnte mit einem Erfolg an die oberen Plätze heranrücken.

