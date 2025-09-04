Topduell in Ottenstein und Kellerkrimi in Negenborn

Am Freitagabend eröffnet die SG Sollingtor gegen TuSpo Grünenplan den Spieltag. Am Samstag stehen sich der VfB Negenborn und die SG Holzberg im Duell zweier siegloser Teams gegenüber. Der Sonntag bringt gleich fünf Begegnungen: Der MTV Bevern trifft auf den VfL Dielmissen, die SG Wesertal empfängt den FC Stadtoldendorf. Außerdem kommt es zum Duell der ambitionierten Teams SCM Bodenwerder und MTSV Eschershausen. Für den TSV Ottenstein steht das Verfolgerduell gegen den TSV Holenberg an, ehe am 23. November das Spitzenspiel zwischen dem SV 06 Holzminden und Tabellenführer TSV Kirchbrak nachgeholt wird.
Am Freitagabend stehen sich zwei Teams aus der unteren Tabellenregion gegenüber. Die SG Sollingtor wartet noch immer auf den ersten Punkt, während TuSpo Grünenplan bislang einmal Unentschieden spielte. Für beide geht es darum, den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren.
___
Am Samstag steigt das Kellerduell. Schlusslicht Negenborn hat alle vier Spiele verloren und kassierte bereits 18 Gegentreffer. Holzberg konnte bislang in drei Spielen ebenfalls nicht punkten. Beide Teams stehen somit unter Druck, endlich die ersten Zähler einzufahren.
___
Der MTV Bevern will nach zwei Siegen zuletzt gegen den VfL Dielmissen nachlegen. Besonders im Fokus steht Til Engelmann, der mit fünf Treffern zu den besten Torjägern der Liga zählt. Dielmissen liegt aktuell auf Rang sechs und könnte mit einem Erfolg an die oberen Plätze heranrücken.
___
Beide Mannschaften sind durchwachsen in die Saison gestartet. Wesertal konnte bislang einen Sieg einfahren, Stadtoldendorf ebenfalls. Mit vier Punkten liegt der FC knapp vor den Gastgebern. Ein ausgeglichenes Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten.
___
Der Tabellendritte Bodenwerder empfängt den Siebten aus Eschershausen. Bodenwerder will mit seinem Torjäger Sertac Sahbaz (7 Tore) weiter oben mitmischen. Für den MTSV gilt es, nach zwei Niederlagen wieder in die Spur zu finden.
___
Ein echtes Topspiel: Vierter gegen Zweiter. Ottenstein ist noch ungeschlagen, während Holenberg mit Leon und Marvin Wessel zwei der treffsichersten Spieler der Liga in den Reihen hat. Der Sieger bleibt im direkten Titelrennen an Tabellenführer Kirchbrak dran.
___
Die Partie wird erst im November ausgetragen.