Topduell in Ottenstein und Kellerkrimi in Negenborn

Holenberg will Spitzenplatz festigen – Negenborn und Holzberg kämpfen ums erste Erfolgserlebnis

Am Freitagabend eröffnet die SG Sollingtor gegen TuSpo Grünenplan den Spieltag. Am Samstag stehen sich der VfB Negenborn und die SG Holzberg im Duell zweier siegloser Teams gegenüber. Der Sonntag bringt gleich fünf Begegnungen: Der MTV Bevern trifft auf den VfL Dielmissen, die SG Wesertal empfängt den FC Stadtoldendorf. Außerdem kommt es zum Duell der ambitionierten Teams SCM Bodenwerder und MTSV Eschershausen. Für den TSV Ottenstein steht das Verfolgerduell gegen den TSV Holenberg an, ehe am 23. November das Spitzenspiel zwischen dem SV 06 Holzminden und Tabellenführer TSV Kirchbrak nachgeholt wird.

SG Sollingtor – TuSpo Grünenplan (Fr., 05.09., 19:00 Uhr)

Am Freitagabend stehen sich zwei Teams aus der unteren Tabellenregion gegenüber. Die SG Sollingtor wartet noch immer auf den ersten Punkt, während TuSpo Grünenplan bislang einmal Unentschieden spielte. Für beide geht es darum, den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren.

Morgen, 19:00 Uhr
SG Sollingtor
SG SollingtorSG Sollingtor
TuSpo Grünenplan
TuSpo GrünenplanGrünenplan
19:00

VfB Negenborn – SG Holzberg (Sa., 06.09., 14:00 Uhr)

Am Samstag steigt das Kellerduell. Schlusslicht Negenborn hat alle vier Spiele verloren und kassierte bereits 18 Gegentreffer. Holzberg konnte bislang in drei Spielen ebenfalls nicht punkten. Beide Teams stehen somit unter Druck, endlich die ersten Zähler einzufahren.

Sa., 06.09.2025, 14:00 Uhr
VFB Negenborn v.1927
VFB Negenborn v.1927VFBNegenborn
SG Holzberg
SG HolzbergSG Holzberg
14:00

MTV Bevern – VfL Dielmissen (So., 07.09., 15:00 Uhr)

Der MTV Bevern will nach zwei Siegen zuletzt gegen den VfL Dielmissen nachlegen. Besonders im Fokus steht Til Engelmann, der mit fünf Treffern zu den besten Torjägern der Liga zählt. Dielmissen liegt aktuell auf Rang sechs und könnte mit einem Erfolg an die oberen Plätze heranrücken.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
MTV Bevern
MTV BevernMTV Bevern
VfL Dielmissen
VfL DielmissenDielmissen
15:00

SG Wesertal – FC Stadtoldendorf (So., 07.09., 15:00 Uhr)

Beide Mannschaften sind durchwachsen in die Saison gestartet. Wesertal konnte bislang einen Sieg einfahren, Stadtoldendorf ebenfalls. Mit vier Punkten liegt der FC knapp vor den Gastgebern. Ein ausgeglichenes Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SG Wesertal
SG WesertalSG Wesertal
FC Stadtoldendorf
FC StadtoldendorfStadtoldend
15:00

SCM Bodenwerder – MTSV Eschershausen (So., 07.09., 15:00 Uhr)

Der Tabellendritte Bodenwerder empfängt den Siebten aus Eschershausen. Bodenwerder will mit seinem Torjäger Sertac Sahbaz (7 Tore) weiter oben mitmischen. Für den MTSV gilt es, nach zwei Niederlagen wieder in die Spur zu finden.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SC Münchhausen-Bodenwerder
SC Münchhausen-BodenwerderBodenwerder
MTSV Jahn Eschershausen 1864
MTSV Jahn Eschershausen 1864Eschershause
15:00

TSV Ottenstein – TSV Holenberg (So., 07.09., 15:00 Uhr)

Ein echtes Topspiel: Vierter gegen Zweiter. Ottenstein ist noch ungeschlagen, während Holenberg mit Leon und Marvin Wessel zwei der treffsichersten Spieler der Liga in den Reihen hat. Der Sieger bleibt im direkten Titelrennen an Tabellenführer Kirchbrak dran.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Ottenstein
TSV OttensteinOttenstein
TSV Holenberg
TSV HolenbergHolenberg
15:00

SV 06 Holzminden – TSV Kirchbrak (So., 23.11., 15:00 Uhr)

Die Partie wird erst im November ausgetragen.

So., 23.11.2025, 15:00 Uhr
SV 06 Holzminden
SV 06 HolzmindenHolzminden
TSV Kirchbrak
TSV KirchbrakKirchbrak
15:00

