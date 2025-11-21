– Foto: Harald Klipp

Topduell in Lübeck – Erster gegen Zweiter Der 18. Spieltag der Landesliga Holstein steht ganz im Zeichen des Derbys VfB gegen Rapid Verlinkte Inhalte LL Holstein SV Eichede II Todesfelde II Hagen Aburg Pansdorf + 12 weitere

Der 18. Spieltag der Landesliga Holstein bietet ein echtes Spitzenspiel: Lübeck gegen Lübeck. Dahinter kämpfen mehrere Teams um den Anschluss an die Spitze, während im Tabellenkeller jedes Punkt zählt.

VfB Lübeck II (1./40) – SC Rapid Lübeck (2./35) Im Gipfeltreffen trifft die beste Offensive auf den stärksten Verfolger. Der VfB II will nach dem 5:3 gegen Hagen Ahrensburg die Tabellenführung festigen. Rapid Lübeck reist mit Selbstvertrauen an und kann mit einem Auswärtssieg bis auf zwei Punkte heranrücken. Viel spricht für ein intensives Duell auf hohem Niveau.

Morgen, 12:00 Uhr VfB Lübeck VfB Lübeck II SC Rapid Lübeck Rapid Lübeck 12:00 PUSH

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

TSV Pansdorf (7./25) – TSV Bargteheide (6./27) Pansdorf zeigte zuletzt wechselhafte Leistungen, während Bargteheide nach dem knappen 1:0 gegen Kisdorf Stabilität bewies. Beide Mannschaften bewegen sich im gesicherten Mittelfeld und können ohne großen Druck auftreten. Für den Sieger winkt der Anschluss an die obere Tabellenhälfte.

Morgen, 14:00 Uhr TSV Pansdorf Pansdorf TSV Bargteheide Bargteheide 14:00 PUSH

Hendrick Block, Trainer TSV Pansdorf: „Im letzten Heimspiel 2025 wollen wir noch einmal alle Kräfte bündeln und alles versuchen, um drei Punkte einzusammeln. Wir wissen um die Qualität von Bargteheide und sind entsprechend gewarnt.“ Michel Wohlert, Trainer TSV Bargteheide: „Pansdorf ist vermutlich die kämpferisch stärkste Mannschaft der Liga und verfügt zugleich über eine sehr gefährliche Offensive. Diese Kombination zeigt bereits, wie gefährlich sie sein können. Wir haben uns jedoch ebenfalls gut entwickelt und zuletzt sehr konstant gepunktet. Verstecken müssen wir uns also vor niemandem – entsprechend klar ist unser Anspruch, dieses Spiel gewinnen zu wollen.“ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ FC Dornbreite Lübeck (4./30) – SC Rönnau (14./13) Dornbreite trennte sich zuletzt 3:3 von Horst und bleibt in der Spitzengruppe. Rönnau kämpft weiter gegen den Abstieg und wartet seit Wochen auf einen Sieg. Die Gastgeber gehen als klarer Favorit in die Partie und wollen den Rückstand zur Top drei verkürzen.

Morgen, 14:00 Uhr FC Dornbreite Lübeck Dornbreite SC Rönnau SC Rönnau 14:00 PUSH

Sascha Strehlau, Trainer FC Dornbreite: „Wir haben noch zwei Spiele bis zur Winterpause – und die wollen wir beide gewinnen. Am Samstag empfangen wir den SC Rönnau. Das Hinspiel haben wir alle noch vor Augen und wissen genau, was uns erwartet. Trotzdem ist es für uns entscheidend, den Fokus komplett auf uns zu richten und eine hohe Intensität auf den Platz zu bringen. Wenn uns das gelingt, können wir erfolgreich sein.“ Jan Vogelsang, Trainer SC Rönnau: „Uns wird bei den aktuellen Wetterbedingungen sicherlich ein schweres Geläuf erwarten. Außerdem treffen wir auf einen Gegner, der in der oberen Tabellenhälfte steht – wir müssen also wieder alles investieren, um erfolgreich zu sein. Entscheidend wird sein, dass wir uns an unseren Plan halten, unsere Basics sauber erledigen und das wiederholen, was wir bereits im Hinspiel geschafft haben: gewinnen und drei Punkte aus Lübeck mitnehmen. Damit würden wir uns auch im Tabellenkeller wieder etwas Luft verschaffen. Personell sieht es gut aus, abgesehen von den bekannten Dauerverletzten. Daher sind wir optimistisch, gut eingestellt und freuen uns auf die Aufgabe. Am Samstag nach dem Spiel werden wir sehen, ob unser Plan aufgegangen ist.“ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Ratzeburger SV (13./13) – SV Todesfelde II (11./18) Ratzeburg punktete zuletzt regelmäßig, bleibt aber in der Gefahrenzone. Todesfelde II stabilisierte sich in den vergangenen Wochen etwas, braucht aber weiterhin Konstanz. Beide Teams stehen unter Zugzwang – ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel.

Morgen, 15:30 Uhr Ratzeburger SV Ratzeburg SV Todesfelde Todesfelde II 15:30 PUSH

David Mortensen, Trainer Ratzeburger SV: „Am Samstag empfangen wir den SV Todesfelde II – es ist unser letztes Heimspiel in diesem Jahr. Wir wissen um die Verantwortung, die vor uns liegt. Die Fehler aus dem Hinspiel haben wir klar angesprochen und aufgearbeitet. Am Samstag wollen wir besser abschneiden als damals, unsere Spielidee konsequent umsetzen und unsere Löwen-Tugenden auf den Platz bringen.“ Sebastian Fojcik, Trainer SV Todesfelde II: „Aus unserer Sicht treffen wir auf eine Mannschaft, die sich im Vergleich zur ersten Saisonphase deutlich stabilisiert hat. Sie treten homogener und geschlossener auf und arbeiten inzwischen besser gegen den Ball. Deshalb lassen wir uns vom klaren Hinspielergebnis nicht blenden und ziehen daraus keinerlei Rückschlüsse. Wir erwarten ein enges und ausgeglichenes Spiel. Gerade bei den aktuellen Wetterbedingungen wird ohnehin nicht der beste Fußball möglich sein, weshalb andere Attribute entscheidend sein werden. Unser Ziel bleibt dennoch klar: Wir wollen den Abstand zum Tabellenende vergrößern und möglichst mit einem Dreier nach Hause fahren. Danach schauen wir, was die letzten beiden Saisonspiele in diesem Jahr noch mit sich bringen.“ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ FC Fetih-Kisdorf (12./13) – SV Eichede II (15./11) Im Duell der Kellerkinder geht es um dringend benötigte Zähler im Abstiegskampf. Kisdorf zeigte trotz der Niederlage gegen Lägerdorf gute Ansätze, während Eichede II nach dem 1:1 gegen Todesfelde weiter in der Krise steckt. Eine Partie, die vor allem über Einsatz und Wille entschieden wird.

Nico Brehm, Trainer Fetih-Kisdorf: „Am Wochenende treffen wir auf den SV Eichede. Aufgrund vieler verletzter und erkrankter Spieler ist unsere Personalsituation derzeit äußerst angespannt. Unser Antrag auf Spielverlegung wurde abgelehnt, daher müssen wir nun kurzfristig entscheiden, welche angeschlagenen und verletzten Spieler dennoch in den Kader rücken können. Trotz dieser schwierigen Ausgangslage wollen wir geschlossen auftreten und das Beste aus der Situation machen.“ Sascha Steinfeld, neuer Trainer SV Eichede II: „Mit Fetih Kisdorf treffen wir auf einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Der Trainerwechsel in dieser Woche hat für frische Impulse gesorgt, und wir haben im Training bereits positive Anzeichen gesehen. Jetzt geht es darum, die aktuelle Situation anzunehmen und gemeinsam Verantwortung zu übernehmen. Wir schauen nach vorn, nicht zurück – und wollen genau das am Wochenende auf den Platz bringen.“ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Eichholzer SV (3./33) – VfR Horst (8./25) Eichholz hat sich nach dem klaren Sieg in Lägerdorf wieder gefangen und bleibt dicht an der Spitze. Horst punktete zuletzt regelmäßig und überzeugt durch körperlich robustes Spiel. Die Hausherren sind dennoch Favorit, wollen aber vor allem defensiv stabiler auftreten.

Thorben Reibe, Trainer VfR Horst: „Grundsätzlich gehen wir mit gemischten Gefühlen in die Partie. Einerseits haben wir eine gute Serie hingelegt – fünf Spiele in Folge nicht verloren – und sind entsprechend stabil unterwegs. Andererseits rückt die Winterpause näher, und unsere Ausfallliste wird immer länger. Mittlerweile fehlen uns rund zwölf Spieler, was gerade gegen eine Top-Mannschaft schwer zu kompensieren ist. Zum Glück haben wir einen großen Kader, und so erhalten nun auch diejenigen die Chance, die zuletzt weniger zum Zug gekommen sind, die aber immer da sind und Bock haben zu spielen. Für diese Jungs freut es mich besonders – jetzt können sie zeigen, dass sie nicht nur die Nummern 17, 18 oder 19 im Kader sind, sondern echte Alternativen. Wir gehen mit einem klaren Matchplan in das Spiel: Wir wollen die Serie halten und ungeschlagen ins neue Jahr gehen. Das ist unser Ziel, und dafür werden wir alles investieren. Wir freuen uns auf die Aufgabe.“ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ SV Türkspor Bad Oldesloe (10./19) – TSV Lägerdorf (9./23) Türkspor hat nach dem ausgefallenen Spiel in Rönnau noch etwas Nachholbedarf. Lägerdorf kassierte gegen Eichholz eine deutliche Niederlage und sucht nach einer Reaktion. Beide Teams trennen nur vier Punkte – ein Duell auf Augenhöhe.