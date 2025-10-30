Topduell in Lamme, Abstiegsduell in Lafferde

– Foto: Friedhelm Brauner

Am 13. Spieltag treffen in der Bezirksliga Braunschweig 2 ambitionierte Teams im oberen Tabellendrittel aufeinander – während im Tabellenkeller wichtige Punkte gegen den Abstieg vergeben werden.

Donnerstag, 30. Oktober, 19:00 Uhr

SV Arminia Vechelde (11./15 Punkte) – FC SF Rautheim (9./16 Punkte)

Beide Teams liegen im gesicherten Mittelfeld, doch zuletzt zeigte die Formkurve in unterschiedliche Richtungen. Vechelde unterlag im letzten Spiel deutlich in Wipshausen mit 0:6, während Rautheim beim wilden 3:6 gegen Acosta die Kontrolle verlor. Ein Heimsieg könnte die Arminia an Rautheim vorbeischieben und das Polster nach unten vergrößern. Rautheim muss sich defensiv stabilisieren, will man auswärts bestehen.

Heute, 19:00 Uhr SV Arminia Vechelde Arm Vechelde FC SF Rautheim Rautheim 19:00

----------------------------------------- Sonntag, 2. November, 11:00 Uhr

BSC Acosta II (3./22) – FC Helmstedt (16./0 Punkte)

Die Rollen sind klar verteilt: Aufsteiger Acosta gehört zu den Überraschungen der Saison, Helmstedt wartet hingegen weiter auf den ersten Punkt. Acosta glänzte zuletzt offensiv, erzielte neun Tore in den letzten beiden Spielen. Alles andere als ein Heimsieg gegen den Tabellenletzten wäre eine Enttäuschung.

Uwe Stucki, Trainer BSC Acosta II: "Nach dem Auswärtssieg in Rautheim wollen wir unseren Aufwärtstrend fortsetzen. Zwar müssen wir auf einige verletzte und erkrankte Spieler verzichten, haben aber dennoch ein motiviertes Team beisammen, das weiter erfolgreich bleiben will."

So., 02.11.2025, 11:00 Uhr BSC Acosta BSC Acosta II FC Helmstedt FC Helmstedt 11:00

----------------------------------------- Sonntag, 2. November, 14:00 Uhr

MTV Hondelage 1909 (6./19) – FC Heeseberg (7./19)

Beide Mannschaften stehen punktgleich im oberen Mittelfeld und könnten mit einem Sieg den Anschluss an die Top drei wahren. Heeseberg verlor zuletzt knapp gegen Lamme, Hondelage hatte spielfrei und ist entsprechend ausgeruht. Die Tagesform dürfte den Ausschlag geben. Besonders Heesebergs Defensive muss wieder stabiler werden. Rafael Schindzielorz, Trainer MTV Hondelage: "Heeseberg ist eine zweikampfstarke Mannschaft, die mit zwei über zwei Meter großen Stürmern spielt. Da müssen wir sehr aufmerksam sein und dagegenhalten. Standardsituationen gegen uns gilt es unbedingt zu vermeiden."

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr MTV Hondelage 1909 Hondelage FC Heeseberg Heeseberg 14:00

----------------------------------------- Sonntag, 2. November, 14:00 Uhr

VfL Leiferde (13./13) – FC Wenden (14./12)

In einem engen Duell zweier Kellerkinder geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Leiferde überraschte zuletzt mit einem klaren 4:0-Auswärtssieg in Peine, Wenden musste sich dem Spitzenreiter Lehndorf geschlagen geben. Ein Sieg würde beiden Mannschaften dringend benötigte Ruhe verschaffen. Leiferde geht mit dem Heimvorteil leicht favorisiert in die Partie.

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr VfL Leiferde VfL Leiferde FC Wenden FC Wenden 14:00

----------------------------------------- Sonntag, 2. November, 14:00 Uhr

SV Lauingen-Bornum (5./20) – VfB Peine (10./16)

Lauingen-Bornum überzeugte zuletzt mit einem klaren 5:0 gegen Helmstedt, während Peine mit zwei Niederlagen in Serie an Boden verlor. Vor allem defensiv agierte der VfB zuletzt anfällig. Die Gastgeber könnten mit einem weiteren Sieg den Druck auf das Spitzentrio erhöhen.

----------------------------------------- Sonntag, 2. November, 14:00 Uhr

SV Teutonia Gr. Lafferde (15./4) – TSV Wipshausen (8./17)

Lafferde ist trotz zweier Treffer in Wendezelle weiter tief im Tabellenkeller gefangen. Wipshausen reist mit Rückenwind an, der 6:0-Erfolg über Vechelde war ein klares Statement. In der aktuellen Form spricht vieles für einen weiteren Sieg der Gäste. Lafferde steht bereits jetzt unter Zugzwang. Kapitän Tim Paul, Groß Lafferde: "Mit Wipshausen wartet eine Mannschaft auf uns, die in dieser Saison schon den einen oder anderen überrascht hat – mich persönlich allerdings nicht. Ich kenne Wipshausen seit vielen Jahren, auch weil ich dort einige Spieler kenne. Vor rund acht Jahren standen wir uns im Kreispokalfinale gegenüber, damals war Wipshausen noch in der dritten Kreisklasse. Schon damals war das ein äußerst unangenehmer Gegner – und das hat sich bis heute nicht geändert. Inzwischen haben sie sich in der Kreisliga etabliert und zeichnen sich durch eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung aus. Defensiv sind sie stabil, schwer zu bespielen und haben zudem einige Spieler mit hoher individueller Qualität. Ob David Klinke, Marvin Klischewski, Tim Brennecke, Henrik Philbrand oder Melvin Mitte – sie verfügen über mehrere Akteure, die offensiv jederzeit für Gefahr sorgen können. Das hat man zuletzt auch beim 6:0-Sieg in Fenkel gesehen. Uns ist klar, dass da ein echtes Brett auf uns wartet. Die bisherigen Ergebnisse sprechen für sie. Für uns wird entscheidend sein, defensiv wieder stabiler zu stehen als zuletzt. Sieben Gegentore gegen Wendezelle sind natürlich heftig – auch wenn das ein Spitzenteam ist – und auch gegen Heeseberg haben wir vier Treffer kassiert. Wir müssen unsere Fehler minimieren, denn genau daraus zieht Wipshausen mit seinem starken Umschaltspiel Kapital. Das wird der Schlüssel zum Erfolg sein. Wir hoffen, dass das Wetter mitspielt und wir am Sonntag antreten können. Unser Ziel ist klar: Wir wollen die Aufsteiger aus Wipshausen diesmal ohne Punkte nach Hause schicken und die Zähler in Groß Lafferde behalten." Andreas Laurer, Trainer Wipshausen: "Das Spiel findet nur zwei Tage nach dem morgigen Bezirkspokalspiel statt – das ist natürlich eine große Belastung für meine Spieler. Trotzdem werden wir am Sonntag mit voller Mannschaft nach Groß Lafferde fahren, um dort etwas mitzunehmen. Wir wissen, dass Lafferde einige Partien nur sehr knapp verloren hat, und gehen daher mit dem nötigen Respekt in dieses Auswärtsspiel. Dennoch wollen wir den Sieg holen und werden dafür alles geben."

----------------------------------------- Sonntag, 2. November, 14:15 Uhr

TSV Germania Lamme (4./22) – TSV Wendezelle (2./28)

Lamme will die Serie von vier ungeschlagenen Spielen ausbauen, doch mit Wendezelle kommt eine der offensivstärksten Mannschaften der Liga. Der Gast schoss zuletzt sieben Tore gegen Lafferde und liegt nur zwei Punkte hinter Tabellenführer Lehndorf. In einem der Spitzenspiele des Wochenendes ist mit offenem Schlagabtausch zu rechnen. Lamme braucht defensive Stabilität, um die Serie fortzusetzen. Marius Plote, Trainer Wendezelle: "Am Sonntag starten wir in unseren Topspiel-Marathon. In den kommenden drei Wochen treffen wir auf drei der vier beziehungsweise fünf besten Teams der Liga – wenn man uns vielleicht dazuzählen will. Zum Auftakt geht es gegen Germania Lamme, eine Mannschaft mit einer der besten Strukturen der Liga. Sie verfügen über eine starke Basis, auch im Jugendbereich, und haben alle Voraussetzungen, um ihr Ziel – den Aufstieg in die Landesliga – in den nächsten Jahren zu erreichen. Wir wollen alles reinwerfen, unser Spiel durchziehen und uns nicht zu sehr am Gegner orientieren. Unsere taktischen Vorgaben und unsere Spielphilosophie wollen wir auch in Lamme auf den Platz bringen. Wenn uns das als Kollektiv gelingt, bin ich sehr optimistisch, dass wir dort etwas Zählbares mitnehmen können."