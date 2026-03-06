Topduell in Ihme-Roloven, Verfolger unter Druck Der 19. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 im Überblick von FD · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Philipp Reichelt

Der 19. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 bringt mehrere richtungsweisende Begegnungen mit sich. Während Tabellenführer TSV Pattensen seine Spitzenposition verteidigen will, kommt es im Verfolgerfeld zum direkten Aufeinandertreffen zwischen Ihme-Roloven und Eldagsen. Auch für die Teams im Tabellenkeller stehen wichtige Punkte auf dem Spiel.

So., 08.03.2026, 14:00 Uhr TSV Kirchdorf am Deister Kirchdorf SV Arnum SV Arnum 14:00 PUSH

Der SV Arnum reist mit Rückenwind nach Kirchdorf. Nach der Niederlage gegen Pattensen gelang unter der Woche ein überzeugender 2:0-Erfolg bei Jahn Lindhorst. Trainer Maximilian Abels sah darin eine klare Reaktion seiner Mannschaft. „Das Spiel war komplett das Gegenteil zu dem Spiel am Wochenende“, erklärte er nach dem Auftritt in Lindhorst. Vor allem die erste Hälfte habe überzeugt: „Erste Halbzeit, überraschend sicher von uns.“ Die Arnumer hätten sogar höher führen können. „Das einzige Manko war, dass wir nur mit 2:0 zur Halbzeit führen. Wirklich hätten eigentlich drei oder vier sein müssen.“

In Kirchdorf erwartet die Gäste allerdings eine andere Herausforderung. „Wird da wieder ein ganz anderes Spiel“, prognostiziert Abels. Der Gastgeber gilt als besonders heimstark, vor allem auf dem Kunstrasenplatz. „Das ist eine Mannschaft, die sehr heimstark ist und auf dem Kunstrasen schon viele geärgert hat.“ Besonders achten müsse seine Mannschaft auf Offensivspieler Yannick Brosien: „Den gilt es da im Zaum zu halten.“

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr TSV Luthe TSV Luthe SC Rinteln 1911 SC Rinteln 15:00 PUSH

Im Tabellenkeller treffen zwei Mannschaften aufeinander, für die jeder Punkt im Kampf um den Klassenerhalt zählt. Schlusslicht Luthe steht mit lediglich acht Punkten unter großem Druck und braucht dringend Zählbares. Rinteln hat sich zuletzt etwas stabilisiert und könnte mit einem Auswärtssieg weiteren Abstand zur Abstiegszone schaffen. Die Partie dürfte von intensiven Zweikämpfen und hoher Bedeutung geprägt sein.

Mit Enzen und Springe stehen sich zwei Teams aus dem oberen Mittelfeld gegenüber. Enzen liegt derzeit auf Rang sechs und könnte mit einem Sieg den Kontakt zur Spitzengruppe weiter halten. Springe dagegen möchte seine Position im Tabellenmittelfeld festigen. Die Begegnung verspricht ein offenes Spiel, in dem beide Mannschaften offensiv ausgerichtet auftreten dürften.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr TSV Pattensen Pattensen Türkspor Wunstorf Wunstorf 15:00 PUSH

Tabellenführer Pattensen geht als klarer Favorit in das Heimspiel gegen den Vorletzten aus Wunstorf. Die Gastgeber stellen mit Abstand die beste Defensive der Liga und haben bislang erst 13 Gegentore kassiert. Wunstorf hingegen kämpft ums sportliche Überleben. Für den Außenseiter wird es vor allem darauf ankommen, defensiv kompakt zu stehen und die Offensivkraft des Spitzenreiters möglichst lange in Schach zu halten.

Nach dem Rückrundenauftakt gegen Arnum wartet auf Lindhorst bereits die nächste schwierige Aufgabe. Mit Leveste kommt ein Team, das zuletzt mit einem überraschenden Sieg gegen Ihme-Roloven aufhorchen ließ. Für beide Mannschaften geht es darum, sich im dicht gedrängten Mittelfeld der Tabelle weiter nach oben zu orientieren.

Das Topspiel des Spieltags steigt in Ihme-Roloven. Der Tabellenzweite empfängt den Drittplatzierten aus Eldagsen. Beide Mannschaften trennen lediglich ein Punkt. Für beide Teams bietet sich die Chance, Druck auf Spitzenreiter Pattensen auszuüben. Gleichzeitig könnte eine Niederlage den jeweiligen Konkurrenten im Aufstiegsrennen entscheidend stärken.

Der MTV Rehren startet ebenfalls in die Rückrunde und trifft auf die schwer einzuschätzende Reserve aus Egestorf. Trainer Mike Schönherr blickt optimistisch auf den Auftakt: „Wir sind froh, dass es endlich wieder losgeht.“ Die Vorbereitung verlief jedoch nicht reibungslos. „Unsere Vorbereitung ist natürlich wie bei fast allen anderen Mannschaften auch schwierig verlaufen, weil man wenig wirklich inhaltlich trainieren konnte“, sagte Schönherr. Schnee, Regen und gefrorene Plätze hätten den Trainingsbetrieb eingeschränkt. Dennoch sieht er sein Team gut vorbereitet: „Wir konnten vier ordentliche Testspiele machen, die uns einige Aufschlüsse gegeben haben. Das sah zum Teil schon recht gut aus, sowohl offensiv wie auch defensiv.“ Personell hat der MTV kaum Sorgen: „Alle Spieler sind eigentlich fit, bis auf Tom Evers.“ Den Gegner kann Schönherr nur schwer einschätzen. „Ich habe gehört, dass sie einen neuen Trainer und viele neue Spieler haben“, erklärte er. Umso wichtiger sei es, sich auf die eigenen Stärken zu konzentrieren: „Für uns geht es darum, unser Spiel durchzusetzen und die Abläufe aus den Testspielen umzusetzen.“

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr SV Gehrden Gehrden TSV Goltern Goltern 15:00 PUSH