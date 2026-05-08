Topduell in Ihme-Roloven: Rehren fordert den Spitzenreiter Pattensen unter Druck von FD · Heute, 14:55 Uhr · 0 Leser

– Foto: Mats Schlierf

Der 27. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 hält im Titelrennen eine richtungsweisende Partie bereit. Spitzenreiter SV Ihme-Roloven empfängt den direkten Verfolger MTV Rehren, während der TSV Pattensen auf einen Ausrutscher der Konkurrenz hofft. Auch im Tabellenkeller stehen wichtige Begegnungen an.

Morgen, 16:00 Uhr FC Eldagsen FC Eldagsen TSV Goltern Goltern 16:00 PUSH

Bereits am Samstagabend will der FC Eldagsen den Anschluss an das Spitzentrio halten. Nach der überraschenden Niederlage bei Egestorf-Langreder II steht für die Mannschaft Wiedergutmachung auf dem Programm. Gegen den TSV Goltern geht Eldagsen als klarer Favorit in die Partie. Die Gäste kämpfen weiter gegen den Absturz in den Tabellenkeller und benötigen dringend Punkte.

Kirchdorf trifft auf einen Gegner, der zuletzt mit überraschenden Ergebnissen auf sich aufmerksam gemacht hat. Die Reserve aus Egestorf-Langreder gewann gegen Eldagsen und zeigte dabei erneut ihre Unberechenbarkeit. Kirchdorf hingegen will nach mehreren wechselhaften Auftritten wieder Konstanz in die eigenen Leistungen bringen.

Das Spitzenspiel des Wochenendes steigt in Ihme-Roloven. Der Tabellenführer geht nach dem beeindruckenden 7:1-Erfolg in Gehrden mit breiter Brust in die Partie. Doch auch Rehren reist in starker Form an und überzeugte zuletzt mit einem deutlichen 5:2 gegen Kirchdorf. Beide Mannschaften verfügen über enorme Offensivkraft, sodass ein intensives und offensiv geführtes Topspiel zu erwarten ist. Für Pattensen dürfte das direkte Duell der Konkurrenz mit besonderem Interesse verfolgt werden.

Lindhorst will nach der Niederlage in Rinteln wieder zurück in die Erfolgsspur. Gehrden hingegen musste zuletzt eine deutliche Pleite gegen Ihme-Roloven hinnehmen und wird auf eine Reaktion hoffen. Beide Teams befinden sich im unteren Mittelfeld und könnten mit einem Sieg einen wichtigen Schritt Richtung gesichertes Tabellengebiet machen.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr TSV Pattensen Pattensen SC Rinteln 1911 SC Rinteln 15:00 PUSH

Nach der Niederlage in Enzen steht Pattensen unter Zugzwang. Der frühere Spitzenreiter darf sich im Aufstiegsrennen kaum weitere Ausrutscher erlauben. Gegen den SC Rinteln spricht die Favoritenrolle klar für Pattensen, doch die Gäste sammelten zuletzt wichtige Punkte und reisen mit neuem Selbstvertrauen an.

Im oberen Mittelfeld treffen zwei formstarke Mannschaften aufeinander. Arnum konnte zuletzt in Springe gewinnen und spielt weiterhin eine stabile Saison. Enzen sorgte mit dem Sieg gegen Pattensen für eines der Ausrufezeichen des vergangenen Spieltags. Beide Teams überzeugen vor allem über ihre mannschaftliche Geschlossenheit, weshalb eine ausgeglichene Partie erwartet wird.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr Türkspor Wunstorf Wunstorf FC Springe FC Springe 15:00 PUSH

Wunstorf feierte zuletzt einen seltenen Erfolg und gewann torreich beim TSV Luthe. Dennoch bleibt die Lage im Tabellenkeller schwierig. Springe reist nach wechselhaften Wochen mit der klar besseren Ausgangslage an, musste zuletzt aber eine knappe Niederlage gegen Arnum hinnehmen. Offensiv bringen beide Mannschaften Qualität mit, defensiv offenbarten sie zuletzt allerdings immer wieder Probleme.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr TV Jahn Leveste 1922 TV Jahn TSV Luthe TSV Luthe 15:00 PUSH