Topduell in Erfurt, Druck im Tabellenkeller, spannende Verfolgerduelle

In der Regionalliga Nordost geht es nach der Pokalpause mit dem 4. Spieltag weiter. Ganz oben kommt es zum Spitzenspiel zwischen Rot-Weiß Erfurt und dem Halleschen FC – beide noch ohne Punktverlust. Dahinter kämpfen Jena, Lok Leipzig und Altglienicke darum, den Anschluss an die Spitze zu halten. Im Tabellenkeller sind die Traditionsvereine Chemie Leipzig und SV Babelsberg 03 gefordert, endlich den ersten Sieg einzufahren.

Der FSV Zwickau hat mit dem 2:0-Sieg in Babelsberg Selbstvertrauen getankt und möchte nun im eigenen Stadion nachlegen. Die Mannschaft wirkte zuletzt stabil in der Defensive und nutzte vorne die entscheidenden Chancen. Gegner Jena musste sich beim 1:2 bei der VSG Altglienicke trotz einer engagierten Leistung knapp geschlagen geben. Mit sechs Punkten stehen die Thüringer weiterhin gut da, doch in Zwickau erwartet sie ein schweres Auswärtsspiel. Für beide Teams geht es darum, oben dran zu bleiben und ein Ausrufezeichen im Verfolgerfeld zu setzen. ---

Hertha 03 Zehlendorf steckt nach drei Niederlagen zum Saisonstart tief im Tabellenkeller. Besonders das deutliche 1:5 in Halle hat gezeigt, wie schwer sich der Aufsteiger aktuell tut. Gegen Lok Leipzig wartet nun eine extrem schwierige Aufgabe. Die Sachsen haben sieben Punkte auf dem Konto und überzeugten zuletzt mit einem hart erkämpften 1:0 gegen Meuselwitz. Während Lok mit breiter Brust anreist, muss Zehlendorf dringend punkten, um nicht schon früh den Anschluss zu verlieren. ---

Das Duell zwischen Chemie Leipzig und dem SV Babelsberg 03 ist ein Kellerduell zweier Teams, die mit ganz anderen Ambitionen in die Saison gestartet sind. Chemie wartet nach drei Spielen noch auf den ersten Treffer und hat auch noch keinen Punkt geholt. Babelsberg erlebte beim 0:2 gegen Zwickau ein bitteres Heimspiel mit vergebenem Elfmeter und Platzverweisen. Beide Mannschaften stehen unter großem Druck. Für den Sieger wäre dieses Spiel ein Befreiungsschlag, für den Verlierer droht ein tieferer Absturz in der Tabelle. ---

Der FC Eilenburg kassierte beim 2:5 in Berlin gegen Hertha BSC II eine empfindliche Niederlage, konnte aber immerhin erneut Treffer erzielen. Nun geht es zuhause gegen die VSG Altglienicke, die sich mit einem Last-Minute-Sieg gegen Jena auf sechs Punkte verbessern konnte. Eilenburg will die eigenen Fans mit einer starken Leistung zurückgewinnen, doch Altglienicke reist mit viel Selbstvertrauen an. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Zähler im oberen Mittelfeld. ---

Der FSV 63 Luckenwalde hat mit dem 2:1-Erfolg beim 1. FC Magdeburg II seine Ambitionen eindrucksvoll unterstrichen. Mit sechs Punkten gehört die Mannschaft zu den positiven Überraschungen der Liga. Der Aufsteiger BFC Preussen lieferte sich zuletzt ein hitziges Derby gegen den BFC Dynamo und unterlag knapp mit 1:2. Trotz der Niederlage zeigte das Team, dass es in der Regionalliga mithalten kann. In Luckenwalde wollen die Berliner beweisen, dass sie auch auswärts Punkte holen können. ---

Der Chemnitzer FC feierte beim 1:0 gegen Chemie Leipzig einen späten, aber umso wichtigeren Sieg. Mit sechs Punkten aus drei Spielen ist der Start geglückt. Nun empfangen die Himmelblauen die U23 des 1. FC Magdeburg, die beim 1:2 gegen Luckenwalde zwar verlor, aber erneut eine kämpferisch ordentliche Vorstellung zeigte. Chemnitz möchte sich in der Spitzengruppe festsetzen, während Magdeburg II dringend Punkte braucht, um sich aus der unteren Tabellenregion zu befreien. ---

Das Topspiel steigt in Erfurt. Der FC Rot-Weiß Erfurt und der Hallesche FC sind beide mit drei Siegen aus drei Spielen perfekt gestartet. Erfurt setzte sich zuletzt in einem turbulenten 3:2 gegen Greifswald durch, obwohl man lange in Unterzahl spielen musste. Halle überzeugte beim klaren 5:1-Heimsieg gegen Zehlendorf und zeigte eine enorme Offensivkraft. Beide Teams stehen für Leidenschaft und Qualität – dieses Duell dürfte ein erster Fingerzeig im Kampf um die Tabellenspitze werden. ---

Der Greifswalder FC zeigte beim 2:3 in Erfurt trotz Niederlage viel Moral und kämpfte sich nach 0:3-Rückstand zurück ins Spiel. Die Mannschaft bewies, dass sie mit den Topteams mithalten kann. Nun wartet mit Hertha BSC II ein Gegner, der zuletzt beim 5:2 gegen Eilenburg seine Offensivstärke eindrucksvoll unter Beweis stellte. Greifswald will einen Heimsieg einfahren, doch die Berliner Nachwuchsmannschaft reist mit viel Selbstvertrauen an. ---

