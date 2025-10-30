Topduell in Ehmen und Pflichtaufgabe für Vorsfelde

Am kommenden Sonntag steht in der Bezirksliga Braunschweig 1 ein richtungsweisender Spieltag an. Die Topteams wollen ihre Ansprüche untermauern, während im Tabellenkeller die Nerven blank liegen. Besonders das Duell zwischen Ehmen und Isenbüttel dürfte für Bewegung in der Spitzengruppe sorgen. Auch Wahrenholz gegen Lupo Martini II und das Kellerduell in Wendschott versprechen Brisanz. Wer kann seine Form bestätigen – und wer rutscht tiefer in die Krise?

Fallersleben reist mit frischem Selbstvertrauen aus dem 3:0-Sieg bei TV Jahn Wolfsburg an, unter der Woche steht allerdings noch das Spiel gegen den TSV Hillerse an. Der VfR Wilsche-Neubokel will nach fünf Siegen in Folge da weitermachen wo sie aufgehört haben. Beide Teams trennen nur vier Punkte, was ein enges Duell erwarten lässt.

Das Spitzenspiel des Spieltags verspricht Spannung pur. Ehmen beeindruckte beim 5:0 in Schwülper, Isenbüttel siegte souverän gegen Hehlingen. Nur ein Punkt trennt beide Teams, die Offensivreihen gehören zu den besten der Liga. Der Gewinner bleibt heißer Anwärter im Titelrennen.

Ein echtes Kellerduell zwischen zwei punktgleichen Teams. Reislingen zeigte zuletzt Moral bei der knappen 2:3-Niederlage gegen Lupo II, während Brome Stabilität vermissen lässt. Für beide geht es um wichtige Zähler im Kampf gegen den Abstieg. Der Sieger darf zumindest kurzfristig aufatmen.

Hankensbüttel will nach dem abgesagten Spiel gegen Brome am Wochenende den Anschluss an die Spitzengruppe halten. Gegner TV Jahn Wolfsburg wartet nach elf Spielen weiter auf den ersten Punkt. Der Gastgeber geht als klarer Favorit in die Partie. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine faustdicke Überraschung. Außerdem steht für den Gastgeber am Freitag das Pokalspiel gegen SV Reislingen/Neuhaus auf dem Zettel.

VfL Wahrenholz (8.) – USI Lupo Martini Wolfsburg II (6.) Wahrenholz kommt mit einem starken 4:4 in Hillerse im Gepäck, Lupo II gewann knapp mit 3:2 gegen Reislingen. Beide Mannschaften stehen für Offensivfußball und suchen den Weg nach oben. Wer seine Chancen besser nutzt, wird hier den Unterschied machen. Ein torreiches Duell scheint programmiert.

TSV Hillerse (2.) – TSV Hehlingen (11.) Hillerse will nach dem 4:4 gegen Wahrenholz wieder dreifach punkten. Die Offensivabteilung ist in Topform, doch defensiv zeigte sich zuletzt Nachlässigkeit, seit drei Ligaspielen konnte man nicht gewinnen. Hehlingen steht nach der Pleite in Isenbüttel unter Druck und könnte nach drei Niederlagen in Serie langsam wieder Punkte gebrauchen. Der Favorit ist aber klar: Hillerse.

WSV Wendschott (15.) – FC Schwülper (14.) Abstiegskampf pur: Beide Teams trennen drei Punkte. Wendschott schöpfte nach dem 3:1 in Gifhorn neuen Mut, während Schwülper nach dem 0:5 gegen Ehmen taumelt. Der Druck auf beide Seiten ist enorm. Ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel im Tabellenkeller.