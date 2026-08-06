 2026-08-06T13:32:42.897Z

Spielvorbericht

Topduell in der Verbandsliga: SG Walluf empfängt TuS Hornau

Die SG Walluf startet am Sonntag in die neue Saison +++ Dabei trifft die Mannschaft von Trainer Dennis Merten mit TuS Hornau auf ein Liga-Schwergewicht +++ Jan Löwer zurück

von Erik Bechtold · Gestern, 16:20 Uhr · 0 Leser
Für die SG Walluf geht nun auch die Saison los. Das Team von Trainer Dennis Merten trifft am Sonntag auf die TuS Hornau. Für den gebürtigen Hattenheimer ist es das erste Saisonspiel als Trainer mit Walluf, hauptberuflich ist Merten Co-Trainer der U21 von Eintracht Frankfurt.
Für die SG Walluf geht nun auch die Saison los. Das Team von Trainer Dennis Merten trifft am Sonntag auf die TuS Hornau. Für den gebürtigen Hattenheimer ist es das erste Saisonspiel als Trainer mit Walluf, hauptberuflich ist Merten Co-Trainer der U21 von Eintracht Frankfurt. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

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Marvin Esser
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Walluf. Bei der SG Walluf herrscht große Vorfreude. Endlich darf der Verein in die Verbandsliga-Saison starten. Auf Dennis Merten wartet als neuer Trainer der SG Walluf zum Saisonauftakt direkt ein Kracher-Duell. Walluf begrüßt am Sonntag (15 Uhr) die TuS Hornau zu Hause und hofft auf einen gelungenen Auftakt. Merten gibt im Gespräch Einblicke in die Situation der zurückkehrenden Langzeitverletzten und erklärt, worauf Walluf gefasst sein muss.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
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Für Hornau ist es nicht das erste Duell in der neuen Saison. Am kommenden Sonntag bestreitet die Mannschaft von Trainer Andreas Klöckner bereits ihr drittes Saisonspiel. Klöckners Mannschaft ist zuvor am Donnerstag zu Hause gegen Biebrich gefordert.

Gestern, 20:00 Uhr
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Merten warnt mit Blick auf das eigene Spiel: "Hornau hat einen kleinen Vorteil, sie sind schon im Spieltagsrhythmus." Für den Wallufer Trainer ist klar: Die Mannschaft müsse "direkt da sein". In der Mannschaft freue man sich auf das Duell. Wie Merten berichtet, seien alle heiß auf das Heimspiel am Sonntag und freuten sich auf einen guten Gegner.

Jan Löwer vor Comeback, Marvin Esser arbeitet daran

Zwei Langzeitverletzte stehen Merten im Trainingsbetrieb wieder zur Verfügung. Marvin Esser schafft für dieses Wochenende noch nicht den Sprung in den Kader, es sei noch zu früh für den Spielbetrieb, erklärt Merten. Für Jan Löwer, Torjäger der Wallufer, gibt Merten grünes Licht. Er sei wieder fit und stehe für Sonntag auch im Kader.