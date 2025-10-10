Topduell im Norden: Gretesch/Osnabrück reist nach Jesteburg

– Foto: Felix Schlikis

Wenn am Sonntag der FC Jesteburg-Bendestorf auf die SG TSG Gretesch/Osnabrück trifft, erwartet die Zuschauer ein echtes Topspiel der Oberliga Niedersachsen West. Beide Teams gehören zu den formstärksten der Liga – und beide wollen im direkten Duell den Anschluss an Tabellenführer TiMoNo halten.

So., 12.10.2025, 14:00 Uhr FC Jesteburg-Bendestorf FC JesBe SG TSG Gretesch / Osnabr. SC SG TSG Gretesch 14:00 PUSH

Gretesch/Osnabrück reist nach der ersten Saisonniederlage gegen TiMoNo mit gemischten Gefühlen an. Trainer Johannes Müller erwartet eine anspruchsvolle Aufgabe: „Für uns ist das nächste Spitzenspiel sicherlich ein genauso schwerer Gegner wie TiMoNo und eine echte Herausforderung.“ Die personelle Lage macht die Aufgabe nicht einfacher: „Leider fehlen uns am Sonntag einige Spielerinnen aufgrund von privaten Terminen und Urlaub. Dazu sind im Laufe der Woche noch die ein oder andere erkrankte Spielerin dazugekommen, sodass wir uns Sonntag nicht in der Favoritenrolle sehen.“ Trotzdem will der Tabellenzweite mutig auftreten. Müller sieht die Situation auch als Chance: „Da wir aber auch die ein oder andere Spielerin haben, die zuletzt nicht so zum Einsatz gekommen ist, wie sie sich das gewünscht hat, ist das natürlich auch eine Gelegenheit für diese Spielerinnen, dem Spiel jetzt ihren Stempel aufzudrücken.“ Der Trainer kündigt an, mit einem klaren Plan nach Jesteburg zu reisen: „Wir wissen, was uns dort erwartet, und haben eine klare Vorstellung, wie wir das lösen wollen. Dazu wollen wir unbedingt an die Dinge anknüpfen, die uns zuletzt stark gemacht haben. Wir wollen versuchen, das Beste rauszuholen und nach Möglichkeit die Punkte mit nach Osnabrück zu nehmen.“