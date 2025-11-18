Topduell im Leimbachstadion

Am Samstag um 14:00 Uhr treffen die Sportfreunde Siegen im Leimbachstadion auf Fortuna Köln – ein Duell, das in dieser Saison noch mehr Brisanz hat als sonst. Mit Blick auf die Tabellenplatzierungen zeigt sich die Ausgangslage deutlich: Die Sportfreunde Siegen stehen aktuell auf Platz 6 in der Regionalliga West, während Fortuna Köln mit dieser Saisonleistung die Tabellenführung errungen hat.
Für Siegen ist das Spiel ein Heimspiel mit großer Bedeutung: Die Mannschaft braucht dringend Punkte, um weiter oben mitzumischen, und wird versuchen, mit Kampf, Struktur und gutem Umschaltspiel zu überzeugen. Besonders bei Standards und schnellen Vorstößen sieht das Heimteam eine Möglichkeit, gefährlich zu werden – gerade weil Fortuna in der Ligatabelle oben steht.
Fortuna Köln reist mit breiter Brust an. Der Spitzenreiter der Liga will seine Position verteidigen und das Spiel möglichst kontrollieren. Die Kölner Mannschaft dürfte auf Ballbesitz, strukturiertes Mittelfeldspiel und präzisen Spielaufbau setzen, um das Tempo zu bestimmen und die Siegener Defensive konstant unter Druck zu setzen.
Historisch liegt Fortuna im direkten Vergleich klar vorn, und auch das letzte Aufeinandertreffen war ein deutliches Statement – wenngleich im Rahmen eines Testspiels: Am 6. Januar 2024 siegte Fortuna Köln gegen die Sportfreunde Siegen mit 9:1. Dieser Kantersieg dürfte in den Köpfen einiger Siegener noch nachhallen und als zusätzliche Motivation dienen, im Heimspiel Wiedergutmachung zu betreiben.
Auf beiden Seiten ist mit einer intensiven, taktisch geprägten Partie zu rechnen. Siegen braucht den Mut, das Spiel selbst zu gestalten, während Köln mit seiner Erfahrung und Klasse den Favoritenstatus untermauern will.
Expertentipp: Siegen setzt sich überraschend mit 2:1 durch und klopft damit wieder oben an.