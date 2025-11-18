Topduell im Leimbachstadion

Am Samstag um 14:00 Uhr treffen die Sportfreunde Siegen im Leimbachstadion auf Fortuna Köln – ein Duell, das in dieser Saison noch mehr Brisanz hat als sonst. Mit Blick auf die Tabellenplatzierungen zeigt sich die Ausgangslage deutlich: Die Sportfreunde Siegen stehen aktuell auf Platz 6 in der Regionalliga West, während Fortuna Köln mit dieser Saisonleistung die Tabellenführung errungen hat.

Für Siegen ist das Spiel ein Heimspiel mit großer Bedeutung: Die Mannschaft braucht dringend Punkte, um weiter oben mitzumischen, und wird versuchen, mit Kampf, Struktur und gutem Umschaltspiel zu überzeugen. Besonders bei Standards und schnellen Vorstößen sieht das Heimteam eine Möglichkeit, gefährlich zu werden – gerade weil Fortuna in der Ligatabelle oben steht.