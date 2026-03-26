Topduell im Hasestadion: Bersenbrück fordert Tabellenführer

Spitzenspiel mit klarer Tabellenkonstellation Die Ausgangslage vor der Partie ist eindeutig: TuS Bersenbrück belegt mit 35 Punkten aus 21 Spielen Rang fünf und gehört zur erweiterten Spitzengruppe. Der Rückstand auf den Tabellenführer beträgt sechs Zähler – ein Heimsieg könnte den Abstand verkürzen und neue Dynamik ins Rennen um die oberen Plätze bringen. Der SV Atlas Delmenhorst führt die Tabelle mit 41 Punkten an, punktgleich mit dem Heeslinger SC, jedoch mit der besseren Tordifferenz. Die Gäste gehen damit als formstarker Spitzenreiter in die Begegnung.

Unterschiedliche Formkurven Bersenbrück musste sich zuletzt mit einem 2:2 beim Lüneburger SK Hansa begnügen. Trotz später Moral offenbarte die Mannschaft erneut Schwankungen im Spielverlauf und ließ wichtige Punkte liegen. Delmenhorst hingegen präsentierte sich zuletzt in beeindruckender Verfassung: Beim 5:0-Auswärtssieg gegen den BSV Rehden dominierte das Team über weite Strecken und unterstrich seine Ambitionen im Titelrennen.