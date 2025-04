Topduell hat keinen Sieger - Ensdorf kommt näher

Alle Augen waren am Wochenende auf den Sportplatz der DJK Ursensollen gerichtet, wo sich der Ligaprimus (1./51) im Spitzenspiel mit dem Rangzweiten Germania Amberg (2./48) duellierte. Ein Tor in der Schlußphase bewahrte die Kotzbauer-Elf davor, dass die Vilsstädter nach Punkten gleichziehen konnten, mit dem 1:1 verteidigte sie ihren Drei-Punkte-Vorsprung gegenüber dem schärfsten Konkurrenten. Das Unentschieden hatte zudem zur Folge, dass sich die DJK Ensdorf (3./44 - 3:1 in Schmidmühlen) wieder verstärkt Hoffnungen machen kann, zumindest noch Rang 2 zu erreichen, sie rückt an das Führungsduo heran. Mit aktuell 44 Punkten würde sie aktuell aber ohnehin einen Starterplatz in der Relegation als bester Dritter aller drei Kreisklassen ergattern. Schließlich ist da noch der 1. FC Neukirchen (4./40 - 2:0 in Mipo/Traßlberg), der mit einem Spiel weniger zum Anwärter auf den dritten Platz aufgestiegen ist und gleichzeitig seinem Gastgeber vom Sonntag alle Hoffnungen auf die ganz vorderen Ränge geraubt hat.

Schwenken wir mit unserem Blick ans untere Ende der Tabelle. Hier darf sich die Kreisligareserve des TuS Rosenberg als Gewinner des Spieltags, ja als Gewinner der Woche bezeichnen lassen. Erst mit einem 5:3 gegen den Etzelwang im Nachholspiel am Mittwoch, dann mit einem 4:0 gegen den FC Großalbershof am Wochenende hat die Kokott-Truppe (12./18) im Abstiegskampf wichtiges Punktegut einfahren können, ist bis auf einen Zähler ans rettende Ufer herangerückt und hat damit bei der Konkurrenz aus Kauerhof (11./19), Kümmersbruck (10./21) und Schmidmühlen (9./22) Sorgenfalten entstehen lassen, denn die sind nun in absoluter Reichweite der Hüttenstädter platziert. Im "Knallerderby" des Tabellenkellers trennten sich der SV Inter Bergsteig Amberg II (14./12) und der SV Raigering II (13./14) Unentschieden 2:2, was unter dem Strich für beide zu wenig ist, um ihre prekäre Lage zu verbessern.