Topduell: Emsbüren empfängt Jemgum

– Foto: Robert Gertzen

Mit der besten Offensive der Liga geht Concordia Emsbüren in das Heimspiel gegen den defensivstarken SV Ems Jemgum. Trainer Marcel Gebhardt erwartet eine anspruchsvolle Aufgabe, blickt der Partie aber mit Vorfreude entgegen.

Vier Spieltage vor Saisonende wartet auf den SV Concordia Emsbüren eine anspruchsvolle Aufgabe. Mit dem SV Ems Jemgum reist der aktuelle Tabellendritte an, der sich mit bislang nur 16 Gegentoren als defensivstärkstes Team hinter Spitzenreiter SC Spelle-Venhaus etabliert hat.

Emsbürens Trainer Marcel Gebhardt zollte dem Gegner im Vorfeld großen Respekt: „In Jemgum wird richtig gut gearbeitet, sie stehen vier Spieltage vor Schluss auf Tabellenplatz drei. Großen Respekt.“ Gleichzeitig will der Tabellenzweite seine eigene Spielidee konsequent auf den Platz bringen. „Wir möchten von Beginn an unser Spiel aufziehen und versuchen, Jemgum unter Druck zu setzen“, erklärte Gebhardt.

Die Begegnung verspricht auch statistisch Spannung. Während Jemgum mit seiner kompakten Defensive überzeugt, stellt Concordia mit bereits 69 Treffern den treffsichersten Angriff der Liga. „Jemgum hat die zweitbeste Abwehr und wir den besten Sturm“, sagte Gebhardt mit Blick auf die Ausgangslage.

Nach zuletzt 15 Siegen aus 18 Spielen will Emsbüren den Druck auf Spitzenreiter Spelle-Venhaus aufrechterhalten und die Punkte im eigenen Stadion behalten. Entsprechend klar formulierte der Trainer die Zielsetzung: „Wir freuen uns sehr auf das Spiel und wollen die drei Punkte in Emsbüren behalten.“